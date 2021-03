Po úvodných problémoch stránky korona.gov.sk, sprístupňujúcej formuláre potrebné pre získanie termínu očkovania proti koronavírusu, ponúkol štátu bezplatnú pomoc zakladateľ známych internetových stránok Milan Dubec. Ponuka však ostala bez odozvy a tak sa aj so svojim tímom dobrovoľníkov rozhodol štátu predviesť, ako by to na Slovensku mohlo vyzerať!

Ešte v utorok (23. marca) minister financií Eduard Heger (44) dočasne poverený vedením zdravotníckeho rezortu pripomenul, že v boji s pandémiou pomáha dodržiavanie opatrení a tiež očkovanie. "Vylaďujeme aplikáciu Čakáreň, aby sme odstránili všetky chyby a zabezpečili maximálny komfort jednak priebehu samotného očkovania, ale aj čakania na toto očkovanie," zdôraznil.

Dubec so svojim tímom dobrovoľníkov, však zrejme všetky problémy už vyladili a na internete spustili demo verziu, ktorú si pre porovnanie môže odskúšať ktorýkoľvek Slovák. "Aj keď štát ponuku nevyužil, náš tím dobrovoľníkov dokončil vo voľnom čase funkčnú demo registráciu. Kto má záujem, môže si vyskúšať, ako by to mohlo fungovať, pokiaľ by sme dostali príležitosť," napísal na sociálnej sieti - Celý status Milana Dubeca s podrobnosťami o systéme nájdete v galérii. Demo registráciu si môžete vyskúšať tu.