Zákaz vychádzania by mal potrvať ešte minimálne nasledujúci týždeň. V stredu to po rokovaní vlády naznačila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Situácia sa zlepšuje, ale súčasne zo strany pána hlavného hygienika (Jána Mikasa, pozn. TASR) aj ministra zdravotníctva (Vladimíra Lengvarského, pozn. TASR) bol silný apel, aby sme zatiaľ ešte podržali takýto právny stav zákazu vychádzania. Predpokladám, že budúci týždeň to budeme môcť radikálne vyriešiť," uviedla.

K zmluve k nákupu vakcíny Sputnik V sa vyjadriť nechce. Myslí si, že otázky v tejto téme majú ísť na šéfa rezortu zdravotníctva. Zopakovala, že je za očkovanie registrovanou vakcínou. "Keď Sputnik bude registrovaný, ja by som v tom určite nikomu nebránila," dodala. Za tému na diskusiu považuje aj právne výhody pre tých, ktorí sú zaočkovaní.

Budúci týždeň bude zlomový, pretože cez 40 okresov bude kompletne otvárať okrem materských škôl a celých základných škôl aj stredné školy. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Minister poznamenal, že na budúci týždeň budú na vláde rokovať o zákaze vychádzania. Poznamenal, že dlhodobo hovoria o tom, že by mal byť tento zákaz zrušený. "Pre mňa nemá zmysel, aby bol zákaz vychádzania v ružových okresoch, myslím si, že by sme to mali uvoľniť. Verím, že budúci týždeň príde k tomuto rozhodnutiu," povedal.

Vládny kabinet diskutoval počas rokovania aj o tom, že hlavný hygienik Ján Mikas a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) majú predpripraviť to, aké výhody budú mať zaočkovaní ľudia. Podľa ministra školstva pôjde o súbor návrhov.

"Mali by sme opustiť od mantry testovania. Očkovanie je to, čo nás privedie k tomu reálnemu životu," povedal minister školstva. V priebehu budúceho týždňa má priniesť na rokovanie vlády minister zdravotníctva podľa Gröhlinga aj nový COVID automat.