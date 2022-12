Výsledky prieskumu ŠOKOVALI aj odborníkov: REFERENDUM by vraj mohlo dopadnúť TAKTO! ×

Už 21. januára 2023 sa uskutoční referendum o zmene ústavy, ktorá by umožňovala ukončenie volebného obdobia Národnej rady referendom alebo jej uznesením. Ak by bolo úspešné, išlo by len o druhé úspešné referendum. Hoci väčšina predchádzajúcich sa skončila fiaskom, najnovší prieskum naznačuje, že tentoraz by mohlo dôjsť k prekvapeniu!