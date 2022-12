Výsledky NAJNOVŠIEHO prieskumu: Ak by sa voľby konali teraz, VIEME, kto by VYHRAL! ×

Výsledky vyplývajú z volebného modelu a potenciálu strán, ktorý v decembri realizovala agentúra Median. Prieskum sa konal od 19. do 23. decembra na vzorke 1006 respondentov. Prieskum tiež ukázal, že na decembrových voľbách by sa zúčastnilo 76 percent respondentov. Ďalších 24 percent opýtaných by účasť odmietlo, pričom 14 percent z nich úplne.