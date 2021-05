Richard Sulík spoločne s celou svojou stranou SaS už vyše týždňa pripomienkujú najnovší návrh Igora Matoviča na navýšenie štátneho rozpočtu. Expremiér operuje so sumou 3,4 miliardy eur, šéfovi rezortu hospodárstva sa to zdá priveľa. „Rozumieme, že je nutné tento rozpočet upraviť, zvýšiť deficit. Súhlasíme so zvýšením dlhu. Súhlasíme s tým, aby všetky položky, ktoré sa týkajú priamo covidu, pandémie, kompenzácií, vakcín aj testovania, aby toto bolo predmetom zvýšenia. Máme však otázky," zdôraznil Sulík.

V súvislosti s danou témou sa však čoraz častejšie vynára otázka, či pre navyšovanie rozpočtu hrozí kríza či nebodaj rozpad koalície. Takýto scenár pripustil samotný Matovič: „Mám pocit, že zo strany odborníkov sa premenuje na stranu rozbíjačov vlády. Toto nie sú fazuľky, aby sme sa s rozpočtom hrali ako deti.“ SaS dokonca niekoľkokrát nazval len „akože koaličným partnerom". Sulík sa napriek tomu nedal vytočiť a po svojej hovorkyni nám poslal veľavravný odkaz. „K financiám, ktoré pochádzajú od daňových poplatníkov, pristupujeme obozretne a je to pre nás výsostne odborná téma. Osobné útoky tu nemajú čo hľadať," dodal.

Sme rodina na čele s Borisom Kollárom, konflikt nechceli nijako komentovať. S ohľadom na to, že sa koalícia ešte nedohodla, prerušil na týždeň rokovanie parlamentu.

A čo na črtajúcu sa koaličnú krízu hovorí líderka Za ľudí Veronika Remišová? Tá pomerne prekvapivo otočila a z doteraz ráznej kritičky je odrazu veľká vtipkárka.

Vyzerá, že ďalšia koaličná kríza sa pre konflikt oboch ministrov blíži. Na názor sme sa opýtali aj odborníkov, tí sa však v otázke, či kríza nastane rozchádzajú. Politológ Tomáš Koziak tvrdí, že ide len o spor. “Zatiaľ kríza nehrozí. Aj Sulík na tlačovke povedal, že v koalícii ostáva. V tejto fáze, je to skôr len spor a taký bol aj v minulosti pri iných koalíciách,” dodáva, že predchádzajúce vyjadrenia Kollára treba brať s rezervou.

V názore sa rozchádza s politológom Miroslavom Řádekom, ktorý vidí, že vládne strany majú obrovský problém. “Aj po predchádzajúcich vyjadreniach lídrov koaličných strán sa ukazuje, že Dohoda o dobrom vládnutí je falošná a je to len zdrap papiera podobne ako koaličná zmluva. Je vidno, že koalícii sa nepodarilo urovnať konflikty, ktoré viedli k pádu Matovičovej vlády,” uzavrel.