Zriaďte v parlamente vyšetrovaciu komisiu! To žiada petícia iniciatívy Mali ešte žiť. Jej iniciátori hovoria, že by sme sa mali dozvedieť pravdu o zbytočných obetiach druhej a tretej vlny pandémie. Ide najmä o vládu Igora Matoviča (OĽaNO), keď bol ministrom zdravotníctva jeho nominant Marek Krajčí. Vo veci už koná aj generálna prokuratúra.

Organizátor petície Rado Baťo zo strany Dobrá voľba hovorí, že iniciatíva chce spojiť ľudí, ktorých postihla strata príbuzných a blízkych počas pandémie. „Pociťujú spravodlivý hnev za zbytočné úmrtia zapríčinené chaotickým riadením a systémovými zlyhaniami zodpovedných inštitúcií,“ podčiarkuje.

Ľudia podpísaní pod petíciou žiadajú poslancov Národnej rady, aby sa zaoberala štúdiou „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020-2022)“, ktorú vydali autori Peter Pažitný, Daniela Kandilaki, Ľubica Löffler a bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Štúdiu finančne podporila zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá spolu s vydavateľom nášho denníka patrí do skupiny Penta. Zo štúdie vyplýva, že pri riadení pandémie zlyhali kompetentné orgány a následkom toho zomrelo vyše 20-tisíc ľudí. Pričom tieto úmrtia boli zbytočné a odvrátiteľné.

"Nedovoľme, aby sa vyše 20-tisíc stratených ľudských životov stalo len položkou v štatistike", píše sa v petícii. Preto je jeho súčasťou aj návrh uznesenia Národnej rady, podľa ktorého sa zriadi dočasná komisia pre vyšetrenie riadenia pandémie zodpovednými orgánmi. Parlamentná komisia by mala pracovať so zisteniami generálneho prokurátora, ministra spravodlivosti, hlavného hygienika či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Okrem toho by parlament mal vyslovene zaviazať generálneho prokurátora, aby preveril zákonnosť, a Národný kontrolný úrad skontroloval postup vlády, rezortov financií, hospodárstva, vnútra, zdravotníctva a Správy štátnych hmotných rezerv počas druhej a tretej vlny pandémie. Svoje zistenia by mala parlamentná komisia prezentovať do šiestich mesiacov od svojho zriadenia.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka už oznámil, že 20. januára bolo „začaté trestné stíhanie za prečin marenia úlohy verejným činiteľom a prečin všeobecného ohrozenia“. Vyšetrovanie vykonáva prokurátor Generálnej prokuratúry, spresnila hovorkyňa Zuzana Drobová pre denník Plus JEDEN DEŇ „V súčasnej dobe sa vo veci zadovažujú listinné dôkazy a vykonávajú výsluchy svedkov,“ doplnila Drobová.

V tejto súvislosti sme oslovili aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten sa totiž v januári ohradil proti záverom štúdie s tým, že spolu s konzíliom odborníkov pripraví „odborne fundovanú reakciu“.

Na otázku, kedy bude reakcia hotová a dostupná verejnosti, nás úrad odporučil na rezort zdravotníctva. "Vtedy (január 2023 - pozn. red.) sa vyjadroval vtedajší zástupca predsedníčky úradu Michal Palkovič, ktorý však od 14. 3. 2023 nie je zamestnancom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pôsobí ako štátny tajomník ministerstva zdravotníctva," reagovala referentka odboru komunikácie úradu Erika Kováčiková. Odporučila nám, aby sme sa obrátili na rezort zdravotníctva.

Odpoveď bola krátka. „Keďže sa predmetnej štúdii začala venovať generálna prokuratúra, v tejto chvíli sa k jej obsahu nemôžeme vyjadrovať, a to napriek skutočnosti, že viacerí odborníci majú vážne výhrady, napríklad k použitej metodike,” reagovalo ministerstvo.

Jeden z autorov štúdie a bývalý minister Zajac podotýka, že „pandémia sa stala predmetom politického boja medzi koalíciou a opozíciou, to nebolo nikde inde v Európe“. Podľa neho aj tento boj zapríčinil zlé výsledky pandémie na Slovensku. K zámeru, aby sa krokmi vlády zaoberala komisia Národnej rady, sa stavia skepticky. „Parlament nemá čo vyšetrovať, nie je orgánom činným v trestnom konaní. V prípade pandémie COVID-19 z môjho pohľadu platí biblické: Kto je bez viny, nech hodí kameňom,“ povedal Zajac.

Občianske združenie Skutočné obete vzniklo ešte počas pandémie. Združuje ľudí, ktorých blízki podľahli koronavírusu. Od leta 2021 po celom Slovensku vytvárajú živé pietne miesta a vysádzajú lipy, ktoré majú svojim majestátnym vzhľadom, ale aj liečivým účinkom pripomínať tých, ktorí boj s vírusom prehrali. Až vlani na jeseň sa im podarilo presvedčiť poslancov, aby odhlasovali, že 6. marec bude na Slovensku ako pamätný deň patriť obetiam koronavírusu. Lenka Straková, jedna zo zakladateliek združenia, sa na petíciu iniciatívy Mali ešte žiť, díva s rozpakmi. „Mali by sme vedieť, kde sa urobili chyby. Ale na toto sa dívam zatiaľ s otáznikom,“ povedala na margo petície.

Iniciatíva Mali ešte žiť si trúfa vyzbierať pod svojou petíciou 100-tisíc podpisov. Práve to je hranica, keď sa bude musieť parlament petíciou seriózne zaoberať na svojom zasadnutí. Podľa textu petície by sa mala Národná rada zaoberať jej návrhom ešte v tomto roku. Je však otázne, či by to dokázal parlament v aktuálnom zložení.

Prečítajte si tiež: