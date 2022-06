Koaličné strany márne hľadajú peniaze, z ktorých by zafinancovali školstvo alebo zdravotníctvo. Na ich účtoch však každoročne pribúdajú peniaze aj od štátu, ktoré získavajú za volebný výsledok. Nie je to však jediný príjem strán. Ministerstvo vnútra zverejnilo výročné správy strán, ktoré okrem iného odhaľujú ich majetky.

Hnutie OĽaNO Igora Matoviča (49) dostalo v roku 2021 od štátu 3 344 000 eur za volebných 25,02 percenta, čo im zaistilo štedré príspevky na najbližšie štyri roky. Obyčajní ľudia vo výročnej správe informovali, že okrem príspevku od štátu získali iba 33 eur. Podľa dokumentu je však zjavné, že biedou netrú. Ich majetok má totiž hodnotu 11,62 milióna eur!

Zvyšní koaliční partneri získali vo voľbách menej hlasov, čo sa odzrkadlilo aj na štátnych príspevkoch. Ani v ich prípade nejde o malé sumy. Sme rodina zinkasovala za rok 2021 od štátu 1 205 380 eur, SaS 915 221 eur a Za ľudí 847 187 eur. Majú zisk z členských príspevkov a Sme rodina si prilepšuje aj iným spôsobom. Možno je to podnikateľským duchom ich lídra Borisa Kollára (56), ale Sme rodina zinkasovala 130-tisíc eur z „predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku alebo nehnuteľnosti“. Kollárovci disponujú majetkom v hodnote 4,46 milióna eur, SaS 4,77 milióna eur a Za ľudí „iba" necelých 300-tisíc eur.

O niečo neprehľadnejšie je to, ako peniaze míňajú. Napríklad SaS má v dvadsiatke výdavkových položiek aj „Ostatné služby", na ktoré v roku 2021 dali 577-tisíc eur z celkových nákladov 927-tisíc eur. Podobný trend razia v KDH, kde z celkových nákladov 676-tisíc eur tvoria „Ostatné služby" až 360-tisíc eur. Vo výročných správach niektorých strán by ste túto informáciu pre zmenu hľadali úplne márne. „Strany by sa mali správať tak, aby bolo všetko čo najtransparentnejšie a aby nič nevzbudzovalo podozrenie,“ reagoval politológ Tomáš Koziak.

Odborník sa domnieva, že v prípade, ak by štát prestal strany financovať, mohla by sa rozbujnieť korupcia. „V takom prípade by peniaze prichádzali od bohatých sponzorov a strany by sa stali rukojemníkmi oligarchov, lebo nikto nedá peniaze zadarmo a len preto, aby robili dobrú politiku pre ľudí. Oligarchovia chcú peniaze späť napríklad vo verejných zákazkách,“ tvrdí Tomáš Koziak.

Politológ Radoslav Štefančík si naopak myslí, že strany by sa mali od štátu osamostatniť. „Slovenské financovanie nie je motivujúce na budovanie strany. Malo by to byť ako v Nemecku. Strana získa toľko finančných prostriedkov, koľko sa jej podarí získať financií zo súkromných zdrojov. Strany teda musia budovať členstvá a musia byť aktívne,” myslí si Radoslav Štefančík.

Prečítajte si tiež: