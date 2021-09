Už oddnes má začať fungovať odborná pracovná skupina, ktorá má obnoviť dôveru v právny štát. Na jej vzniku sa pôvodne dohodli všetky koaličné strany, hoci hneď na druhý deň ju líder Sme rodina Boris Kollár kritizoval. „Hnutie Sme rodina sa nebude zúčastňovať na pracovnej skupine, ktorá má riešiť obnovu dôvery v právny štát. Nebudem podporovať vytvorenie tzv. druhej mafie," uviedol s tým, že prvú mafiu nazval „ficovskou", druhú podľa zadržaného vyšetrovateľa NAKA „čurillovskou".

Na to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike zareagoval líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý Kollára doposiaľ považoval za jedného z najbližších koaličných partnerov. „Ak by Sme rodina blokovala očist- ný proces, ak by blokovala možnosť chrániť statočných ľudí v polícii, prokuratúre, súdnictve pri očiste v boji s mafiou, potom sa mentálne Sme rodina z koalície vzďaľuje. Vtedy si musíme klásť otázku, či dokážeme udržať koalíciu aj bez Sme rodina," povedal Matovič, ktorý sa vyjadril aj k indíciám vedúcim k Slovenskej informačnej službe (SIS). „Ak by sa potvrdilo, že SIS je za ,hataním‘ spravodlivosti, treba post riaditeľa SIS vziať Sme rodina," dodal.

Ku koncu relácie však Matovič poriadne pritvrdil. „Nazvať Jána Čurillu mafiánom, je za všetky čiary," reagoval na Kollárove slová. Predseda parlamentu stihol takmer okamžite reagovať, pretože mal na to priestor v následnej relácii RTVS O 5 minút 12. „Koaličná rada v pondelok bude. No a keď som dostal takýto odkaz od pána Matoviča, tak sa budeme baviť aj o odchode našej strany. Ak nás vyzýva, že to chce robiť bez nás, tak nech nám vysvetlí ako a dohodneme sa na postupe," zhodnotil Kollár včera.

