Zvieratá mnohí z nás považujú za najlepších priateľov či dokonca členov rodiny a výnimkou nie sú ani politici. Nejden z nich fotografie so štvornohým miláčikom neváha zverejniť na svojom osobnom profile, no môže im byť takáto forma prezentácie prospešná aj v politickej kariére? Podľa expertov je to účinný marketingový nástroj a s trochou štastia by zvieratá dokonca mohli pomôcť aj pri predvolebnej kampani!

Pellegriniho pes Gerry, Čaputovej Leon či Matovičov mimoriadne populárny "mačiak", ktorý už nejaký čas hviezdi na satirickej stránke ZOMRI. Fotky politikov s domácimi miláčikmi sú populárnymi na Slovensku, ale aj v zahraničí. A podľa marketingovej expertky Simony Bubánovej majú ústavní činitelia na ich zverejňovanie viacero dobrých dôvodov.

Mačka Igora Matoviča Zdroj: ZOMRI

Zvieratá totiž podľa slov odborníčky pomáhajú budovať pozitívny imidž. "Teraz budem trochu preháňať, no podvedome v ľuďoch vyvolávajú pocit, že ak sa daná osoba dokáže postarať o zviera, mohla by byť schopná starať sa aj o nich," myslí si Bubánová, podľa ktorej môžu fotky so zvieratami dobre poslúžiť aj počas predvolebnej kampane. "Funguje to a to aj napriek tomu, že si ľudia uvedomujú, že ide o marketing."

Peter Pellegrini so psom Gerym Zdroj: Instagram - Peter Pellegrini

Bubánová však jedným dychom upozorňuje, že ak je politik dobrý v marketingu, neznamená to, že je aj kvalitným politikom. "Čo sa zvierat týka, tak na našej politickej scéne dokáže s touto marketingovou pomôckou dobre pracovať viacero osobností. Vlastne všetci, ktorí mi napadajú, sa už so zvieratami odfotili. A to vrátane amerických či francúzskych prezidentov," dodala.



Emmanuel Macron - francúzsky prezident Zdroj: Francois Mori

"Keď sa s nimi odmietajú fotiť manželky a deti, tak im ostávajú už len nemé tváre," vtipkuje známy marketér Fedor Flašík, ktorý si naopak nemyslí, že zvieracia forma marketingu by mohla byť v našich končinách zvlášť účiná. "Ak ma pamäť neklame, tento zvierací marketing bol svojho času veľmi populárny v USA. Po Bielom dome sa už premávali rôzne psy. Či dokonca udeľovali milosť moriakom," vysvetľuje. "Osobne si však nemyslím, že by to voliči vnímali nejak zvlášť pozitívne," konštatuje Flašík.



Prezidentka Zuzana Čaputová a jej labrador Leon. Zdroj: Instagram.com/@zuzanacaputova

Za asi najúčinnejší "marketingový nástroj" spomedzi zvierat by Bubánová označila psa. "Zosobňuje vlastnosti ako vernosť, priateľstvo či služba svojmu pánovi," zamýšľa sa odborníčka. "Chutná je aj mačička, no jej výraznou povahovou črtou je egocentrizmus a pozitívnych vlastností, ktoré by sa mohli odrážať vo vlastnostiach politikov, je u nej výrazne menej," dodáva.

A aký pes je teda pre politický marketing ideálny? "Nezáleží na rase, no asi najlepšie je, ak sa zviera na svojho pána podobá. Mnohí si určite ešte aj dnes spomenú na oči psa exministra Tomáša Druckera," uzatvára.

FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH POLITIKOV S ICH ZVIERATAMI NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.