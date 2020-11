Kamzík tatranský je unikátnym zvieraťom, na ktoré sme my Slováci právom hrdí, no ich tohtoročné sčítanie na Slovenskej aj Poľskej strane Tatier nepríjemne prekvapilo. Zoológom sa ich podarilo narátať menej, ako tisíc a na znepokojivú správu už zareagovalo aj ministerstvo životného prostredia!

Výsledky tohtoročnej jesennej kamzičej inventúry zoológov nepotešili. Na oboch stranách Tatier v predposledný októbrový štvrtok (22. 10.) zaevidovali dohromady ani nie 1000 kamzíkov, pričom práve jeseň bola v posledných rokoch obdobím, keď padali rekordy. Koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová priblížila, že zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier zaregistrovali v deň spočítania 653 kamzíkov, v poľskej časti Tatranského národného parku zapísali do sčítacích hárkov 330 jedincov.

Celkovo tak na oboch stranách Tatier zaznamenali 983 kamzíkov, z toho bolo 69 tohtoročných mláďat. "Po skúsenosti z vlaňajška, keď sme museli pre nepriaznivé počasie jesenné spočítanie prekladať, sme nechceli riskovať a vyčkávať až do novembra, a tak sme inventúru naplánovali zhruba o dva týždne skôr ako zvyčajne. Paradoxne nám to však neprinieslo potešujúce čísla, keďže nadpriemerné teploty vyhnali kamzíky do tienistých zákutí, kde ich bolo ťažké spozorovať. Dá sa predpokladať, že mnohé jedince tak unikli našej pozornosti," zhodnotil zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

Kamzík vrchovský tatranský, Zdroj: TANAP

Pod 1000 kamzíkov zaznamenali v Tatranskom národnom parku na jeseň naposledy v roku 2011, naopak, rekordným bol rok 2018, keď na oboch stranách Tatier narátali dokopy 1431 jedincov, z ktorých bolo 121 mláďat. Ministerstvo životného prostredia však v tohtoročnom menšom výskyte kamzíkov, zatiaľ zásadný problém nevidí. "Tak ako pri iných druhoch zvierat či rastlín, môžeme nižší počet kamzíkov vrchovských pripísať prirodzenej oscilácii. Ich počet závisí predovšetkým od kondície jedincov. Ďalší z faktorov, ktorý ovplyvňuje počty kamzíkov pri ich sčítaní, je aj počasie. V závislosti od neho môže byť zver vo voľnej prírode menej zistiteľná. Štátna ochrana prírody nemá informácie o pytliačení, či inom nadmernom úhyne, ktorý by významnou mierou ovplyvňoval stav populácie," vysvetlil Martin Chlebovec z oboru komunikácie životného prostredia.

Chlebovec však jedným dychom dodáva, že ak by sa situácia opakovala, ministerstvo je pripravené zakročiť. "Ak by sa však situácia v najbližších rokoch opakovala, resp. početnosť kamzíkov vo voľnej prírode by mal klesajúci trend, ministerstvo živtoného prostredia podnikne kroky na jeho ochranu,"uzavrel. Zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Správy TANAP-u spoločne s kolegami z poľského Tatrzanskiego Parku Narodowego a ďalšími dobrovoľníkmi rátajú kamzíky dvakrát ročne. Vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou.

Kamzík vrchovský tatranský Zdroj: Jozef Ferenec

Pravidelné inventúry sú pre zoológov tiež zdrojom cenných informácií o zdravotnom stave kamzičej populácie. Takisto je to príležitosť zmonitorovať prostredie národného parku či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov. "Zaujímavé je, že tento rok neboli spozorované medvede, ktoré sa zrejme ešte v tom čase hostili na kukurici v podhorí. Našej pozornosti však neunikol vrtuľník, ktorý práve vtedy prelietal ponad Belianske Tatry, čo mohlo negatívne ovplyvniť výsledky spočítania kamzičej zveri v tejto lokalite,"uzavrel zoológ.