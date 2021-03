Situácia okolo Pčolinského sa poriadne vyostruje. Na mimoriadnom zasadnutí sa zišli členovia Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Na výbore sa zaoberali prípadom zadržania a obvinenia Vladimíra Pčolinského. SIS výboru predložila všetky relevantné informácie o aktuálnej situácii.

Podľa podpredsedu Národnej rady (NR) SR z hnutia Za ľudí Juraja Šeligu je však kľúčové, aby SIS dostala nového riaditeľa „Ja toto považujem za druhú najväčšiu krízu SIS od Ivana Lexu. Teda od toho, keď bola služba podozrivá, že bola súčasťou zavlečenia Michala Kováča mladšieho,“ tvrdí, že toto už nie je len o Pčolinskom, ale o celkovej bezpečnosti krajiny.

„Námestníci majú z titulu svojich poverení kompetencie nastavené tak, že v plnom rozsahu dokážu zabezpečiť chod SIS, čo sa týka pôsobenia doma alebo v zahraničí," priblížil predseda Osobitého kontrolného výboru Marián Saloň.

Všetky zákonné postupy a procesy sú dodržané aj podľa člena výboru Miloša Svrčeka zo Sme rodina. Odpovede zúčastnených námestníkov SIS na otázky poslancov zhodnotil ako kvalifikované a odborné. „Viete, Slovenská informačná služba nie je o jednom človeku, ale o stovke. A títo ľudia určite vedia, čo majú robiť,“ skonštatoval.

SIS podľa Saloňa zatiaľ neobdržala žiadosť Pčolinského o ukončenie služobného pomeru. Očakáva sa, že by mohla byť doručená v priebehu dňa. Služba je pripravená žiadosť sprocesovať a doručiť na Úrad vlády SR, aby mohla vláda konať.

Ako Saloň potvrdil, predmetom uznesenia výboru nebola výzva vláde, aby čo najskôr vymenovala nového šéfa SIS. Či je dôvodom voľby nového riaditeľa koaličná kríza nepovedal.

„Určite je to relevantnou skutočnosťou medzi koaličnými lídrami. Na rovinu však nemám informácie kto a kedy bude vymenovaný,“ hovorí Svrček. Dodal, že SIS deklarovala, že ak je potrebné, pripraví administratívne kroky potrebné k zbaveniu mlčanlivosti Pčolinského. „Aktuálne sa rieši vládna kríza a to je najväčšia otázka, či to táto vláda udrží. Potom sa budú riešiť čiastkové veci,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ poslanec Sme rodina Martin Borguľa.

Saloň by uvítal zvolanie Bezpečnostnej rady SR, mohol by to byť podľa neho dobrý signál aj smerom do zahraničia. „Nie je celkom šťastné riešenie, že sú uprednostňované veci typu koaličnej krízy," podotkol. Prezidentka SR Zuzana Čaputová (47) v piatok listom požiadala premiéra Igora Matoviča (47), aby neodkladne zvolal zasadnutie Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku v nedeľu rozhodol o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a vzal bývalého riaditeľa SIS do väzby. Dôvodom je obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Súd zamietol žiadosť obvineného o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže Pčolinský podal proti nemu sťažnosť.

Podľa Pčolinského obhajkyne Evy Mišíkovej rozhodnutie súdu s klientom akceptujú. Proti rozhodnutiu sa odvolali. Písomné zdôvodnenie odvolania pripraví Mišíková až po doručení písomného zdôvodnenia rozhodnutia. Jej klienta eskortovali do ústavu v Leopoldove. V nedeľu Pčolinský doručil aj žiadosť o vzdanie sa funkcie riaditeľa SIS. Súd na jeho odstúpenie podľa obhajkyne nebral ohľad.