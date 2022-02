Vyjadrenie PREMIÉRA: So súdnou mapou to NEMÔŽEME VZDAŤ, pre schválenie vyvinul MAXIMÁLNE úsilie

Do druhého čítania ide zo štyroch návrhov v rámci súdnej mapy len jeden z nich týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Zvyšné tri nenašli vo štvrtkovom hlasovaní medzi poslancami Národnej rady (NR) SR dostatočnú podporu. Premiér Eduard Heger sa však vyjadril, že so súdnou mapou to nemôžeme vzdať.