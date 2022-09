Blížiace sa komunálne a župné voľby so sebou prinesú poriadne tvrdé súboje o jednotlivé posty. Ostrý boj sa podľa všetkého strhne aj v Košickom samosprávnom kraji, kde si priazeň voličov začína čoraz viac získavať kandidát Erik Ňarjaš.

Na VÝCHODE to poriadne VRIE: Najnovší PRIESKUM zamiešal kartami, Trnkovi dýcha na krk ŇARJAŠ

O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) sa uchádza celkovo 12 kandidátov. "Z celkového počtu uchádzačov sú traja koaliční kandidáti, šesť kandidátov nominovali jednotlivé politické subjekty a traja kandidujú ako nezávislí. Medzi kandidátmi je jedna žena," informoval hovorca KSK Michal Hudák.

Medzi nominantmi politických subjektov sú Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Stanislav Mizík (ĽSNS), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas–SD), súčasný predseda kraja Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a Nezávislí kandidáti, Šanca, DS) a Viliam Zahorčák (Smer–SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti). Nezávislými kandidátmi sú Juraj Sinay, Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko.

Do boja o kreslá v KSK idú aj ďalší politici z OĽaNO. Zdroj: Archív E.Ň.

Napriek pomerne veľkému počtu kandidátov, očakáva sa, že karty bude miešať štvorica Viliam Záhorčák, terajší župan Rastislav Trnka, Róbert Suja a Erik Ňarjaš. A práve posledný menovaný to má v súčasnosti zdá sa najlepšie rozohrané. Dôkazom týchto tvrdení sú výsledky predvolebného prieskumu, ktorý sa konal v dňoch 7.-9.9.2022 na území KSK formou Google ADS na vzorke 503 respondentov. Prieskum vykonala nezávislá mediálna agentúra BizHelp. Zo spomínaných výsledkov je zrejmé, že zatiaľ čo na začiatku kampane poznali voliči predovšetkým Rastislava Trnku, dnes sa k nemu priam raketovou rýchlosťou približuje Erik Ňarjaš. Spomedzi všetkých respondentov by Trnku volilo 35,2 percenta opýtaných a Ňarjaša 29 percent. Tretí by skončil Viliam Záhorčák s 10,1 percentami.

