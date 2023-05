Kandidátna listina v parlamentných voľbách môže mať maximálne 150 mien a na tie posledné sú písaní ľudia, ktorí zrejme ani sami nerátajú, že sa dostanú do Národnej rady. Tento mýtus však v roku 2010 nabúral Igor Matovič (50), ktorý sa vďaka preferenčným hlasom dostal do parlamentu na kandidátke SaS. Odvtedy išli v jeho šlapajach mnohí politici a inak to nebude ani vo voľbách 2023. O slovo sa totiž hlásia aktivista Alojz Hlina (52) a poslanec György Gyimesi (42).

Slobodomyseľný konzervatívec a expredseda KDH Hlina sa prekvapivo rozhodol kandidovať za liberálnu SaS. A rovno z toho najhoršieho, 150. miesta. Bývalý verný súpútnik Matoviča a odídenec z OĽaNO Gyimesi by zasa mal ísť do volieb z posledného miesta kandidátky Aliancie, ktorá je zložená z „maďarských" strán. „Prišiel som sem preto, aby mala maďarská národnostná komunita po voľbách zastúpenie v parlamente,“ povedal Gyimesi. „Keď umrie pravica, tak aj demokracia. Zostali by tu len socialisti, populisti a extrémisti,“ odôvodnil rozhodnutie Hlina.

Matovičovi to vychádza v každých jedných voľbách od roku 2010. Keď išlo OĽaNO do volieb 2012 prvý raz samostatne, kandidoval opäť zo 150. miesta a vďaka 150-tisícom preferenčných hlasov sa umiestnil na prvom mieste kandidátnej listiny hnutia. Podobne to bolo o štyri roky neskôr. Absolútny vrchol však nastal v roku 2020, keď OĽaNO začalo pár týždňov pred voľbami valcovať prieskumy. Napokon voľby vyhrali s 25,02 percenta a Matovičovi dalo preferenčný hlas takmer pol milióna ľudí.

Úspech zo 150. miesta na kandidátke ĽSNS dosiahol vo voľbách 2020 aj za hanobenia národa, rasy či presvedčenia odsúdený Milan Mazurek (29). Jeho aktivitu zobral ešte pred voľbami ako výzvu Ján Benčík (74) zo Za ľudí, ktorý získal ocenenie Biela vrana za odvážne rozkrývanie extrémistov. Mazurek sa „prekrúžkoval" na 2. miesto kandidátky extrémistov a Benčík na 9. miesto Za ľudí. Obaja sa tak dostali do parlamentu.