V parlamente už viac než pol roka chýba jeden z podpredsedov. Po odchode poslanca Juraja Šeligu (30) z tohto postu sa zatiaľ nenašiel žiaden náhradník. No zdá sa, že jeho politickí kolegovia by boli najradšej, keby sa na miesto vrátil.

Šéf parlamentu Boris Kollár (56) sa o neobsadenej funkcii podpredsedu parlamentu nedávno opäť rozhovoril. „Všetci chceme Juraja Šeligu späť, ale bohužiaľ sa hádže o zem, že nie,“ povedal s tým, že po svojom boku by rád videl niekoho, kto si túto prácu už okúsil.

Samotný Šeliga po odchode z funkcie odmieta hovoriť o možnom návrate. „Poďakoval som sa všetkým za túto dôveru, ale povedal som, že po prvé, post patrí strane Za ľudí. A po druhé, sú podľa mňa tri lepšie kandidátky. Zdá sa mi, že by to asi nebol úplne najlepší signál, keby som sa tam vracal,“ uviedol prednedávnom pre Denník N. No zdá sa, že podporu by našiel aj u svojej bývalej straníckej kolegyne a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (47): „Som otvorená aj tomu, že by kandidoval Juraj Šeliga.“

S otázkou, či by sa Šeliga mal vrátiť na miesto podpredsedu parlamentu, sme oslovili viacerých poslancov. „Určite by som ho podporoval a hlasoval zaňho. Odporučil by som za neho hlasovať aj svojim kolegom, pretože ako podpredseda Národnej rady viedol schôdze na úrovni, dôstojne a najmä odborne v súlade s rokovacím poriadkom,“ uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ poslanec Peter Pčolinský (39) z klubu Sme rodina. Ako však zdôraznil, Šeliga sa zatiaľ kandidatúre bráni. Podporu pre Šeligu avizovalo aj hnutie Sme rodina.

„Beriem to ako správne gesto, že odstúpil po tom, ako porušil pandemické opatrenia,“ povedal poslanec OĽaNO Andrej Stančík (26) s tým, že by bol kvalitným kandidátom a môže rátať s jeho podporou. No zároveň dodal, že po odchode z funkcie môže opätovné kandidovanie na tú istú funkciu pôsobiť neseriózne. Jeho stranícky kolega Tomáš Šudík (25) má, naopak, v tejto otázke úplne jasno. „Kandidatúra Juraja Šeligu by bola výbornou správou,“ uviedol. Aj líderka Za ľudí sa s touto možnosťou stotožňuje. „Ak sa tak Juraj Šeliga rozhodne, určite ho v tom strana Za ľudí podporí,“ odkázala nám Veronika Remišová (45).

Poslanec Miroslav Žiak (34) z SaS sa vyjadril, že ich klub netrvá na Šeligovej kandidatúre. Podotkol, že liberáli majú aj jednu podmienku na jeho podporu: „Žiadame o to, aby bol Michal Luciak opäť vymenovaný za štátneho tajomníka na Ministerstve spravodlivosti SR.“

O niečo negatívnejší názor má podpredseda parlamentu Juraj Blanár (55) zo strany Smer-SD: „Chaos vládnej koalície vidieť nielen pri jej nekonečných hádkach a protirečivých opatreniach, ale aj pri neschopnosti zvoliť si svojich zástupcov, ako napríklad podpredsedu parlamentu.“

Juraj Šeliga sa vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady po tom, ako bol v čase zákazu vychádzania odfotený pred bratislavským podnikom. „Nebola to žiadna ‚žúrka‘. Ale faktom je, že takéto pracovné stretnutie malo byť v oficiálnych priestoroch, nie v uzavretej časti kaviarne. Je to veľmi zlý príklad a ospravedlňujem sa zaň," povedal vtedy na tlačovej konferencii.