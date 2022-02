Podpredsedníčka strany Hlas Zuzana Dolinková priznáva, že tieto peniaze by síce nevyriešili všetky súčasné problémy slovenského zdravotníctva, no poďla jej názoru by mali obrovský význam. "Viete, čo by znamenali tieto peniaze? Znamenalo by to signál pre všetkých, ktorí pracujú dva roky na pokraji ich fyzických a psychických síl, že si ich skutočne vážime, vnímame ich problémy a začíname ich riešiť," uviedla.

Koaliční poslanci podľa nej radšej hrajú politické hry namiesto reálnej pomoci. "A minister zdravotníctva a minister financií si už celé týždne prehadzujú potreby zdravotníkov ako horúci zemiak. Dnes zhasol aj posledný maják nádeje pre prvú rýchlu pomoc vyčerpaným zdravotníkom," odkázala.

Na jej slová však mimoriadne ostro reagovala predsedníčka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková. "Návrh poslanca Rašiho, ktorý podsúva 500 mil. z rezervy vlády. Cez poistenca štátu smeruje 500 miliónov do poisťovní, čo je úplne v poriadku, ale tie peniaze potrebujeme naviazať priamo na platy či priamo poskytovateľom, teda aby išli priamo pacientom," vysvetľuje svoj postoj. "Čiže ich návrh je povrchný, nedomyslený a na ich mieste by som veľmi nevykrikovala, že chceli dať 500 mil. poisťovaniam bez toho, aby to naviazali na zdravotníkov a pacientov. Toto bol dôvod a pán Raši to veľmi dobre vie, keďže sa inšpiroval na výbore, kde som to sama navrhovala, ale priamo s naviazaním na platy zdravotníkov," odkázala.

