Radičová v relácii TV Markíza Na telo Plus svoj návrat do politiky vylúčila. Niečo podobné v prípade Mikloša či Dzurindu by ju vraj neprekvapilo: „V politike sa hovorí, nikdy nehovor nikdy a že je v nej možné aj nemožné. A v tomto duchu hovorím, že áno, aj nemožné je možné.”

V ankete denníka Plus JEDEN DEŇ sa pritom práve Radičová umiestnila na treťom mieste v rebríčku najobľúbenejších premiérov v histórii republiky. Na základe 18 784 odpovedí, ktoré sme zozbrierali jej vyšla priemerná známka 3,1. (Známky boli prideľované rovnako, ako v škole od 1 do 5, pozn. red.)

Úvahy o opätovnom vstupe do politiky nedávno podporil aj samotný Dzurinda. Spustil ich svojimi slovami pre televíziu TA3: „Chcel by som prispieť k tomu, aby sa na Slovensku veci pohli k lepšiemu.“ Je pritom pravdepodobné, že s myšlienkou na návrat sa pohráva už dlhšie. Na prelome rokov 2017 a 2018 to dokonca otvorene priznal. Na otázku, či opätovný vstup do politiky zvažuje aj teraz, neodpovedal.

S myšlienkou návratu do politiky sa v minulosti pohrával aj expremiér Vladimír Mečiar (79). A chvíľočku to naozaj vyzeralo nádejne. Na sneme novej strany Slovenská liga si ho za predsedu zvolilo takmer 150 delegátov, no Mečiar si to napokon rozmyslel a strana rýchlo upadla do zabudnutia.

Politológ Radoslav Štefančík si vie predstaviť, že časť slovenských voličov by mohla voliť stranu, ktorej súčasťou by sa stal expremiér Mikuláš Dzurinda. „Zrejme by išlo o kategóriu voličov so silným vplyvom nostalgie za obdobím, keď sa o Slovensku zvyklo hovoriť v zahraničí ako o tatranskom tigrovi," povedal s dôvetkom, že ľudia však nezabudli ani na jeho kauzy a prešľapy.

Na Slovensku sú podľa Štefančíka voliči mimoriadne prelietaví a stále túžia po nových tvárach. „Veria, že tá nová už naozaj bude tá lepšia. Ale nemám ten dojem, že by voliči na Slovensku túžili po opozeraných tvárach, ktoré sa v rozhodujúcich momentoch síce osvedčili, ale v iných zasa zlyhali."

Podľa politických prieskumov majú na získanie premiérskeho kresla v nadchádzajúcich voľbách najväčšie šance opozičné strany Hlas-SD a Smer-SD. „Meno šéfa Hlasu sa bude určite uvádzať medzi horúcimi kandidátmi na budúceho premiéra. Ale do volieb je stále ďaleko," konštatoval politológ. Najviac však prekvapila predpoveď pre Roberta Fica.

Vracia sa do politiky Ivan Mikloš? Či by sa chcel v nadchádzajúcich voľbách opäť objaviť na niektorej straníckej kandidátke či dokonca vstúpiť do vlády, nám do uzávierky neprezradil. „Ja sa tiež snažím, aby sa veci pohli dopredu, preto som verejne činný,“ povedal však pred niekoľkými týždňami na margo slov Mikuláša Dzurindu s tým, že on sám sa na návrat nechystá.

