Filipová skončila vo svojej funkcii minulý týždeň. Pár dní predtým si ju mal minister zavolať a oznámiť, že podá návrh na jej odvolanie. „Konkrétny dôvod nepoznám. Pán minister mi povedal niečo v duchu, že tam chce inú osobu a vraj nepracujem,“ povedala Filipová pre portál plus.noviny.sk s tým, že s dôvodom nesúhlasila, ale zobrala to na vedomie.

Potom, čo v marci minulého roku nastúpila do funkcie, vraj boli jej vzťahy s ministrom normálne. Bolo to však podľa nej hektické obdobie, a tak to vie zhodnotiť iba okrajovo. Kauza záverečných prác vtedajšieho premiéra Igora Matoviča, predsedu parlamentu Borisa Kollára, ako aj Gröhlingova vypukli minulé leto. Odvtedy sa vraj spolupráca Filipovej s Gröhlingom zhoršila. „Po tom, čo informácie o diplomovej práci ministra vyšli v médiách (jún 2020, poznámka redakcie), tak hneď na druhý deň som s ním mala stretnutie medzi štyrmi očiámi a povedala som mu, že nie som spokojná a veľmi ma mrzí, ako banalizuje dôležitosť diplomovej práce,“ tvrdí Filipová.

Po tomto rozhovore sa vraj vzťahy rapídne zhoršili: „Minister so mnou prestal komunikovať a porady buď neboli, alebo som na ne nebola prizvaná. Trvalo to celé leto.“ Filipová tvrdí, že je sklamaná, lebo za rok jej pôsobenia vo funkcii vnímala, že problémom bol jej názor: „Pán minister si zvolil spôsob riadenia rezortu aj ľudí, s ktorými chce spolupracovať. Ľudia, s ktorými spolupracovať nechce, zrejme končia takto. Tak to ja vidím.“

Filipová tvrdí, že nevie, prečo jej dal minister vraj vágne dôvody na odvolanie: „Ak by mi otvorene povedal, že so mnou nechce ďalej spolupracovať pre kritiku, bola by som to ocenila oveľa viac. Bola by som radšej, keby mi to povedal na rovinu a neočierňoval ani moju prácu.“ Podľa Filipovej to neurobil vraj ani bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Počas jeho pôsobenia na čele rezortu vnútra pracovala Filipová práve tam a aj jeho vraj kritizovala.

So žiadosťou o reakciu sme poprosili aj Branislava Gröhlinga. Článok budeme aktualizovať o jeho vyhadrenie.