K volebným urnám postupne prichádzajú aj známi slovenskí politici. Po prerušení parlamentnej schôdze odcestovali do svojich domovských regiónov, aby mohli odvoliť aj oni. Množstvo z nich zároveň aj na jednotlivé pozície kandiduje. Vyzývajú obyvateľov, aby sa volieb dnes zúčastnili a zvolili čo najlepších kandidátov, prípadne ich straníckych kolegov.

"Dobré ráno, ja som už voliť bol. Prosím, choďte aj vy, pretože rozhodnúť môže aj jeden hlas," napísal na sociálnej sieti Richard Raši (Hlas-SD). Ten odvolil doma na východe Slovenska. Naopak na druhom konci republiky prišiel do volebnej miestnosti bývalý predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Spoločnosť mu robilo vlastné dieťa.

Richard Raši už v spojených voľbách odvolil Zdroj: Facebook Richarda Rašiho

"Odvolené. Tentokrát to však trvalo dlhšie. Nie preto, žeby som nevedela koho voliť, ale 6 lístkov je predsa len 6 lístkov . Tak aj vy, ktorí sa chystáte voliť, choďte čím skôr a nenechajte si to na poslednú chvíľu. O to viac, že volebné miestnosti sa zatvárajú netradične už o 20 tej hodine. Šťastnú voľbu!" napísala na sociálnej sieti Jana Žitňanská (Za ľudí).

Samozrejme by to nebolo ono, keby naši zákonodarcovia nenapísali aj krátky komentár ku voľbám. Po odvolení tak urobil aj bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS): "Dnes dobre vyberajte

Voľby sa týkajú sveta okolo nás a umožňujú nám veci zmeniť k lepšiemu. Napríklad tieto voľby pri školstve ovplyvnia stredné, základné aj materské školy. Rovnako sa môžu dotknúť ZUŠiek, CVČ, internátov či jedální, ktoré majú na starosti mestá a obce. Voľme preto zodpovedne a tak, aby o týchto veciach rozhodovali tí najschopnejší kandidáti "