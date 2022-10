Od siedmej ráno majú Slováci po prvýkrát možnosť voliť v jediný deň zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. K volebný urnám už stihlo pristúpiť aj množstvo politikov a svoju občiansku povinnosť si splanili aj expremiér Mikuláš Dzurinda (67) s manželkou!

Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/48592317 a 02/485923. Právo voliť majú okrem plnoletých občanov SR aj cudzinci. Na hlasovanie si treba vziať platný občiansky preukaz, v prípade cudzincov treba mať doklad o pobyte pre cudzinca. Ak si volič vybavuje nový občiansky preukaz, potrebuje mať so sebou doklad z polície, ktorý to potvrdzuje.

Fotografiu niekajdašieho premiéra Mikuláša Dzurindu spoločne s manželkou poćas volebného dňa nájdete v našej galérii.