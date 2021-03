Už niekoľko mesiacov pred voľbami 2020 bolo zrejmé, že občania chcú zmenu. Víťazmi volieb sa videla strana Za ľudí, neskôr koalícia Progresívne Slovensko a Spolu. Tí stavili na kartu boja proti extrémizmu. Kiskovci na slušnosť, líder SaS Richard Sulík (53) na tabuľky, ktoré mu pomáhali pri dôležitých ekonomických témach a Sme rodina na sociálne istoty. OĽaNO malo ešte v decembri 2019 v prieskumoch len 8 percent.

Igor Matovič však v posledných týždňoch predvolebnej kampane vytiahol zbrane najťažšieho kalibru: Viditeľný boj proti Ficovi a jeho ľuďom. Pamätná je Matovičova návšteva vily exministra financií za Smer Jána Počiatka (50) v Cannes. „Tu sa nasťahoval sociálne zmýšľajúci Počiatek. Pevne verím, že 29. februára s nimi urobíme koniec a že mafii zakrútime krkom,“ povedal na videu Matovič. OĽaNO vyhralo voľby s 25,02 percentami a jasným náskokom pred Smerom (18,29 %), Sme rodina (8,24 %), ĽSNS (7,97 %), PS/Spolu (6,96 %), SaS (6,22%) a Za ľudí (5,77 %). PS/Spolu potrebovala ako predvolebná koalícia 7% hlasov, a preto sa do parlamentu ani nedostala.

slovenský premiér Igor Matovič TK Zdroj: Jaroslav Novák

Hneď z úvodu sa zdalo, že nová vláda začala okamžite plniť svoj najväčší sľub a síce boj proti korupcii. Polícia mala evidentne od prvého momentu rozviazané ruky a už 11. marca zadržala a obvinila podozrivých z korupcie na súdoch vrátane Moniky Jankovskej (50). Pri ďalších akciách obvinili množstvo policajtov, prokurátorov a podnikateľov ako napríklad špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika (59), bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara (58) a oligarchu Norberta Bödöra (43). Matovič sám inicioval odvolanie Kajetána Kičuru (51) z funkcie šéfa Správy hmotných rezerv (SŠHR) po tom, ako skontroloval úrad : „Po previerke SŠHR nepožíva Kičura našu dôveru. Požiadam Sulíka, aby dal návrh na jeho odvolanie.“ Kičura bol odvolaný a neskôr obvinený v kauze Rezervy.

Kontrola sa konala aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá na Slovensku vypukla 6. marca a práve SŠHR mala nakupovať zdravotnícke pomôcky. Slovensko aj vďaka opatreniam Pellegriniho dožívajúcej vlády, ako aj Matovičového nového kabinetu, boj s pandémiou v prvej vlne vyhralo. V lete sa otvorili hranice, čo mnohí odborníci kritizovali s tým, že treba byť opatrný a pripravený na druhú vlnu. Tá aj vypukla. Členovia vlády mali však na jeseň rozdielne názory na jej riešenie, pribúdali hádky, výmeny názorov na sociálnych sieťach, až to vyvrcholilo známou vetou Matoviča na Sulíka v relácii Braňo Závodský naživo na rádiu Expres: „Mrzí ma, že máme za ministra hospodárstva idiota.“ Matovičovu komunikáciu ohodnotil pri ročnom bilancovaní vlády politológ Radoslav Štefančík: „Ak sa pozrieme na to, ako Matovič vulgárne komunikuje so svojimi koaličnými partnermi, tak viem pochopiť ľudí, ktorí mali očakávania a sú frustrovaní z toho čo vidia.“

Článok pokračuje na druhej strane.