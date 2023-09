Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so 16,5 percenta a Hlas-SD so 14,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (8,0 percenta), SNS (6,4 percenta), KDH (6,2 percenta) a SaS (5,1 percenta). Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by sa do parlamentu nedostala. Získala by 6,3 percenta, na postup však potrebuje aspoň sedem percent.

Pred bránami NR SR by ostalo aj hnutie Sme rodina (4,9 percenta), Demokrati (3,7 percenta), Aliancia (3,6 percenta), ĽSNS (1,8 percenta), Modrí, Most-Híd (1,5 percenta) a subjekty združené okolo Maďarského fóra (0,8 percenta).

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 37 kresiel, PS 33 a Hlas-SD 29. So 16 poslancami by bola v NRSR Republika, SNS by mala 13 mandátov, KDH 12 a SaS 10. Prieskum sa realizoval od 6. do 13. septembra na vzorke 1001 respondentov.

Čitatelia veľkej predvolebnej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ rozhodli o voľbách. Podľa nich sa v víťazná trojica príliš nelíši od prieskumov výskumných agentúr. Aj v čitateľskej ankete skončil na prvom mieste Smer-SSD, druhý bol Hlas-SD a tretie Progresívne Slovensko. Prekvapením je, že do parlamentu sa dostalo len 6 politických strán. Do čitateľskej ankety sa zapojilo 24 643 čitateľov z celého Slovenska, z miest a obcí rôznej veľkosti, rôzneho vzdelania a s rôznym príjmom. Podobné ankety robil denník Plus JEDEN DEŇ aj pred voľbami v roku 2020 a aj v roku 2022. “Tým obrovským počtom ľudí, ktorí sa zapojili, je to určite veľmi zaujímavé. Naznačuje to už potenciálne trendy,” uviedol v tom čase sociológ Michal Vašečka.

Ako dopadnú voľby 30.9.2023 podľa čitateľov denníka Plus JEDEN DEŇ



Smer-SSD 23,6 %

Hlas-SD 16,1 %

Progresívne Slovensko 14,3 %

OĽaNO 6,7 %

SNS 6,5 %

SaS 5,6 %

Republika 5,2 %

Sme rodina 4,3 %

nerozhodnutí 3,7 %

Demokrati 3,2 %

KDH 3,1 %

Ostatné strany menej ako 1%