O dôveru voličov sa v nadchádzajúcich voľbách do NR SR uchádzajú aj mladí kandidáti z rôznych strán. Spýtali sme sa na ich motivácie pre vstup do najvyššej politiky a aj na to, čo sú podľa nich v súčasnosti najväčšie problémy na Slovensku.

Okrem skúsených a dlhé roky pôsobiacich harcovníkov kandidujú v parlamentných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky aj desiatky mladých ľudí. Súčasná predvolebná kampaň je intenzívne zameraná aj na mládež. Pozreli sme sa na rovesníkov, ktorí ju chcú po 30. septembri zastupovať.

Oslovili sme preto známe politické strany, aby nám predstavili svoju omladinu a spoločne odpovedali na rovnaké otázky. Prečítajte si, čo jednotlivých kandidátov a kandidátky motivovalo pre ich angažovanie sa, čím sa zaoberajú a čo vedia ponúknuť voličom.

Ladislav Kuna, 24 rokov (Sloboda a solidarita)

Ladislav Kuna je tiež predsedom organizácie Mladí SaSkári. Zdroj: Ladislav Kuna

1. Čo Vás motivovalo pre vstup do najvyššej politiky?

O politiku som sa zaujímal dlhodobo, pamätám si, že už na strednej škole som zastupoval mojich spolužiakov v Rade školy, na vysokej škole som zastupoval študentov v Akademickom senáte a prirodzene som sa rozhodol vstúpiť aj do mládežníckej organizácie strany, ktorá mi bola dlhé roky sympatická. Mám v sebe asi nejaký taký nekľudný gén, ktorý keď vidí, ako niečo nefunguje, má s tým chuť bojovať. A myslím, že presne o tom by politika mala byť .

2. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí si myslia, že mladí by nemali kandidovať, lebo nemajú skúsenosti? Či už odborné alebo „životné"?

Odkázal by som im, že majú pravdu. Ja skutočne nemám dostatok odborných, ani životných skúseností. Avšak myslím si, že v politike by mali byť aj ľudia, ktorí zastupujú mladú generáciu. Vo veku od 18 do 35 rokov na Slovensku žije 1,1 milióna ľudí. Máme predsa len iné potreby, záujmy a iný pohľad na svet ako staršia generácia. A ja som rád a vďačný za to, že Sloboda a Solidarita dáva priestor aj nám mladým.

3. Čo Vás ako mladého človeka najviac na Slovensku trápi?

Zdravotníctvo kvôli rodičom a starej mame, dostupnosť bývania kvôli sebe a mojim kamarátom a školstvo kvôli mladým nadaným ľuďom, ktorých zbytočne vyháňame do zahraničia a trpí kvôli tomu celá krajina.

4. Ktorým témam/oblastiam sa venujete/chcete venovať?

V prvom rade by som chcel byť hlasom mladej generácie a rád by som sa venoval tomu, čo ju trápi a čo sa jej denno-denne dotýka. Takto momentálne vnímam svoju pozíciu aj v strane a tak by som ju vnímal aj v prípade zvolenia do NR SR. V dlhodobejšom horizonte ma priťahujú ekonomické témy, nakoľko som vyštudoval ekonomickú univerzitu a taktiež medzinárodné vzťahy, nakoľko táto problematika mi bola vždy veľmi blízka.