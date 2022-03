Väčšina Slovenska sa po ruskej invázii na Ukrajinu podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zjednotila. Považuje to za nesmierne dôležitú správu, ktorú tragická situácia priniesla. Je tiež hrdá, že Slovensko stojí na správnej strane dejín.

Uviedla to v príhovore k mesiac trvajúcej vojne na Ukrajine. TASR ho poskytol jej hovorca Martin Strižinec. Prvotný šok a strach sa podľa prezidentky veľmi rýchlo pretransformoval do nevídanej pomoci a solidarity Slovákov, Sloveniek a ďalších našich občanov.

"Osobitné poďakovanie patrí mimovládnym organizáciám. Množstvu charitatívnych a občianskych iniciatív, tisícom dobrovoľníkov. Za tento mesiac sme si všetci mohli uvedomiť, že mier a bezpečie už nie sú samozrejmosťou a nie sú zadarmo," skonštatovala Čaputová.

"Ukrajine nemôžu priamo pomôcť naše ani iné vojská. Ale náš sused má právo brániť sa a my ho nemôžme nechať bez pomoci. Ukrajinci vedú spravodlivý boj o svoju suverenitu a národné sebaurčenie. My ako slovenský národ pri pohľade do našej vlastnej histórie tomu predsa musíme rozumieť," dodala prezidentka. Pripomenula, že netreba podľahnúť vábeniu, že sa nás vojna netýka a netreba dráždiť Rusko.