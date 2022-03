Členovia opozičného Smeru-SD sú pomerne konzistentní, najmä čo sa názorov na dôležité témy týka, no z času načas sa im niekto „utrhne" z reťaze. Naposledy to bol exminister obrany Jaroslav Baška, ktorý ako jediný zahlasoval za prítomnosť vojsk NATO na našom území, či europoslankyňa Monika Beňová, ktorá v prípade spolupráce Smeru so stranou Republika dokonca hrozí odchodom z hnutia. Prekvapiť vie občas aj Kaliňák. Ten na rozdiel od svojho predsedu Roberta Fica v čase, keď Slovensko žilo témou očkovania proti koronavírusu, o sebe vyhlásil, že by sa dal očkovať hneď a že je doslova „militantný vaxer".

V súčasnosti síce zdieľa názor straníckych kolegov o postoji Slovenska k Ukrajine a forme pomoci vojnou zmietajúcej sa krajine, avšak v jednom ohľade má na vec trošku iný pohľad. V utečeneckej kríze je totiž tak trochu osobne zaangažovaný. „O mne sa vie, že otec je zo Svidníka a mama bola od Odesy," prezradil na základe pôvodnej informácie z televíznej debaty nášmu denníku. Jeho mama je síce rodená Bulharka, no žila v spomínanej Odese na Ukrajine, kde ostala značná časť jej rodiny.

A práve tej pomáhal Kaliňák v záchrane pred nebezpečenstvom. „Vnímali to tak, že sa začala vojna. Nezamýšľali sa nad tým, prečo sa to deje, ale že majú ohrozené svoje životy a rozhodli sa presunúť,“ povedal exminister s tým, že pred vojnou utekala hlavne mladšia generácia s deťmi. Výhodou podľa smeráka je, že ukrajinská časť jeho rodiny má pôvod v Bulharsku, kde aj smerovali. „Presunuli sme ich k rodine, ktorú máme v Bulharsku, a tam som to nejakým spôsobom zmanažoval,“ dodal exminister s tým, že príbuzným zabezpečil aj dostatok finančných zdrojov na normálne fungovanie. Spolu s rodinou im navrhovali aj presun na Slovensko, no pre rečovú bariéru a aj to, že časť z nich má bulharské pasy, si vybrali práve krajinu na brehu Čierneho mora. V Odese časť rodiny Kaliňáka však naďalej ostala.

„Určite sa ich budeme snažiť dostať do bezpečia,“ povedal nám v súvislosti s možným ďalším zhoršením bezpečnostnej situácie. Zatiaľ je tam však podľa slov exministra relatívny pokoj - okrem sirén. Nedá sa to vraj porovnať s Mariupoľom: „Tam je vojna prítomná vo všetkých svojich najhorších farbách. Ak bude treba, sme pripravení ich stiahnuť na Slovensko aj do Bulharska.“ Exminister zároveň prezradil, že po vojne sa chcú vrátiť späť: „Tam majú svoj domov.“

Aký má Kaliňák názor na vojnu a aký zmysel podľa neho má, nájdete v galérii.

