Napätie na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou neutícha od októbra. Podľa odhadov BBC k východným hraniciam susedného štátu môže byť presunutých až 175-tisíc ruských vojakov. Moskva vraj zapojila aj flotilu, podľa informácií švédskeho ministerstva obrany šesť veľkých vojenských lodí opustilo prístavy v Baltskom mori a smerovali pravdepodobne do Krymu.

Nervozita ovláda aj ambasády v Kyjeve, za posledný týždeň o evakuáciu svojho personálu z Ukrajiny rozhodli Spojene štáty, Veľká Británia a Austrália. Najnovšie sa k nim pridalo aj veľvyslanectvo Nemecka.

Slovenská vláda sa napätím na Ukrajine taktiež zaoberá. Včera k tejto téme zasadala mimoriadna Bezpečnostná rada. Dnes má pokračovať, politikov tak čaká komplexný vojenský a spravodajský brífing o pohraničnej situácii. „Z hľadiska európskeho kontinentu je situácia najhoršia možno od konca druhej svetovej vojny… Z ruskej strany evidujeme aj nasadenie techniky, ktorá svojím dosahom zasahuje aj územie Slovenska,” povedal minister obrany Jaroslav Naď (40) po včerajšej Bezpečnostnej rade. Upozornil tiež na možný vznik migračnej, sociálnej aj ekonomickej krízy.

Premiér Eduard Heger (45) susednému štátu vyjadril jednoznačnú podporu. „Situácia na východnej hranici Ukrajiny je vážna a vypätá. Ale nezapríčinila ju Ukrajina a ani žiaden členský štát NATO. Nikto z nás neohrozuje Rusko, nikto z nás nemá žiadne územné požiadavky k Rusku," uviedol Heger. Politológ Radoslav Štefančík postoj vlády pri tejto medzinárodnej kríze oceňuje: „Dnes našu zahraničnú politiku reprezentujú ľudia, ktorí hovoria o zahraničnopolitickej orientácii jasne a zreteľne a vidia nás v rodine západných liberálnych demokracií," povedal.

S názorom vlády súhlasí aj opozičný Hlas-SD. „Slovensko je členským štátom EÚ a NATO a v rámci týchto zoskupení by malo stáť na strane tých, ktorí presadzujú dialóg pred silovými riešeniami," reagoval pre náš denník bývalý veľvyslanec SR v USA a člen strany Hlas-SD Peter Kmec (55). Na druhej strane poslanec za opozičný Smer-SD Ľuboš Blaha sa na sociálnej sieti otvorene zastal ruskej strany: „Sankcie treba okamžite zrušiť, s Ruskom normálne spolupracovať a Vladimirovi Putinovi dať garancie, že americké vojská sa odpracú z východného krídla NATO.”

Odborníci súhlasia, že ak by na území Ukrajiny došlo k vojne, pre Slovensko by to malo závažné dôsledky. V prvom rade by nám podľa nich hrozila obrovská vlna migrantov, ktorú by tvorili najmä vojenskí utečenci, keďže Slovensko je prvým štátom na vonkajšej hranice Európskej únie, hovorí politológ Radoslav Štefančík. „A vtedy sa ukáže, či funguje karma. Pretože keď niektoré štáty v rokoch 2015 a 2016 potrebovali pomoc s utečencami, Slovensko im ukázalo zdvihnutý prostredník. Takže bude otázne, či sa rovnako bezcitne budú v prípade utečeneckej vlny z Ukrajiny správať členské štáty EÚ k nám," naznačil.

Bezpečnostný analytik Andor Šandor upozorňuje, že vojna spôsobí zásadné problémy nielen pre štáty, ktoré hraničia s Ukrajinou, ale pre celú Európu. „Pretože by prišlo k vyhláseniam rôznych sankcií a svet v postcovidových časoch sa potrebuje ekonomicky a finančne stabilizovať a nie ďalej rozbíjať. Negatívne dosahy by boli obrovské, začínajúc plynom, cenami a čo ja viem čím všetkým," predpovedá analytik. Aj palivo z Ruska na naše územie smeruje najmä cez Ukrajinu a vojenský konflikt by zrejme mohol dodávky ohroziť. Avšak Šandor pravdepodobnosť vojny hodnotí ako veľmi nízku.

Dôvodom na rýchle stúpanie napätia pri ukrajinských hraniciach sa stali požiadavky Ruskej federácie k NATO a USA. Východná veľmoc od Aliancie vyžaduje garancie, že NATO sa nebude rozširovať na východ, teda k ruským hraniciam. Ďalším zásadným bodom je to, aby sa Ukrajina nikdy nestala členom Severoatlantickej aliancie. Členské štáty NATO sa tiež musia zdržať akejkoľvek vojenskej činnosti na území Ukrajiny, ako aj iných štátov východnej Európy a Strednej Ázie, naznačuje ruské ministerstvo zahraničných veci.

Západné krajiny ako aj NATO tieto podmienky označujú za ultimatívne a neakceptovateľné.

