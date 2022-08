Sulík nedávno povedal, že sa snažil s Matovičom urovnať spor hneď niekoľkokrát. Jeden z pokusov prebehol minulý rok na jeseň, keď mal svojmu rivalovi napísať: „Čo keby sme zakopali vojnovú sekeru?“ Odpoveď zo strany Matoviča vraj ale nebola ústretová. „Hmm,“ odpísal minister financií politickému sokovi.

„Bolo to za posledný mesiac x-té klamstvo od Richarda v rade. Týždeň ubehol, ale asi nie je správne nechávať neustále jeho klamstvá žiť si vlastným životom,“ napísal Matovič na sociálnej sieti. Podľa ministra financií nepovedal Sulík celú pravdu a jeho sms správa, v ktorej žiadal o mier, bola omnoho dlhšia a končila snahou o rozbitie koalície, respektíve zbavenie sa hnutia Sme rodina Borisa Kollára!

„On to má v sebe. Je to silnejšie ako on. Pred 11 rokmi začal doslova šikanovať a poľovať na Ivetu Radičovú, až kým svoje dielo skazy dosiahol,“ vrátil sa do minulosti Matovič s tým, že "zakomplexované megaego liberála si nedokáže pomôcť."

Šéf OĽANO nazval Sulíka dokonca profesionálnym rozbíjačom vlastnej strany, koalície, iných strán a profipovaľovačom demokratických vlád: „A ako je vidieť aj z tohto príkladu, aj profimanipulátor a klamár.“

Na záver svojho statusu Matovič odkázal Sulíkovi, ako verí, že jeho údajný egotrip nakoniec skončí krokom späť. Neodpustil si ale ani ďalšie kopnutie si do liberála: „Spiknúť sa s mafiou a fašistami proti vlastnej vláde a demokratickým voličom v najťažších chvíľach, aké Slovensko zažíva, nie je hrdinstvo. To je zbabelosť a podraz.“

Pozrite si v galérii, čo podľa Matoviča napísal Sulík v správe, v ktorej sa chcel zbaviť Borisa Kollára, ako aj ďalšie údajné návrhy liberála! V galérii nájdete aj tvrdú reakciu Sulíka na Matovičov status.

