Útočné poznámky oboch politikov sa začali počas víkendu, keď podľa Matoviča strávil Sulík z 11 rokovacích hodín pandemickej komisie a Ústredného krízového štábu priamo na mieste konania dokopy jednu hodinu. Minister hospodárstva mu nič nedaroval a s nechuťou skritizoval návrh na zatváranie obchodov.

Hnev Matoviča vygradoval v pondelok, keď počas diskusnej relácie Rádia Expres premiér zahlásil: „Ja sa spolieham, že si urobia poriadok v SaSke samotnej.“Povedal, že ešte do nedele bral Sulíka „ako priateľa“. Neskôr dodal, že nepotrebuje „robiť rozbroje vo vnútri koalície, keď sme v najkritickejšej situácii v histórii Slovenska“.

Samotný minister hospodárstva je problémom s Matovičom zdržanlivý. Viackrát sa nechal počuť, že k podobným útokom sa nebude vyjadrovať. „Popri mnohých pozitívnych vlastnostiach má Igor Matovič jednu negatívnu. Keď ho niečo nasrdí, reaguje veľmi emotívne a osobne,“povedal šéf hospodárstva v utorkovej diskusnej relácii. Svoj nesúhlasný postoj so zatváraním prevádzok zopakoval, na stredajšie rokovanie vlády má prísť s vlastným návrhom riešenia situácie. " "Namiesto plošných zatváraní navrhujem, aby sme zavreli reštaurácie a zariadenia v problematických okresoch," vysvetlil.

Postoj straníkov

Zdá sa však, že žiadne „upratovanie v SaS“sa nechystá. Politici sa totiž svojho šéfa zastali. „Tému nebudem komentovať. Strana SaS a poslanecký klub stojí za pánom Sulíkom,“povedala nám predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová s dôvetkom, že ich konflikt nie je hlavnou témou dňa.

Svoje k téme povedal aj podpredseda parlamentu Milan Laurenčík. „Richard Sulík spôsobil smrť niekoľko desiatok ľudí. Takto prehnané vyhlásenie premiéra má určite väčšiu váhu, ako vyjadrenie nesúhlasu Richarda Sulíka s prijímaním nových opatrení. Postavil sa za celé odvetvie gastro segmentu, kultúry a fitnesscentier. Tieto odvetvia sú opäť prvé, ktoré budú zatvorené bez akýchkoľvek dát, čísiel a faktov,“napísal na sociálnej sieti s kritikou, že ak sme dva týždne za Českom, mali byť pripravené schémy pomoci pre ľudí.

„Predseda, rovnako ako celá SaS má jasnú predstavu o smerovaní krajiny, o spôsobe rozhodovania. Richard Sulík túto predstavu zosobňuje, preto ho kongres aj členovia strany opakovane jednoznačne podporili,“povedala predsedníčka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková. Sulíka verejne podporili aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová či poslanci Miroslav Žiak a Marián Viskupič.

Zdá sa, že SaSkári sa rozhodli ešte priliať olej do ohňa – v utorok zverejnili tlačovú správu, v ktorej straníci zhodne tvrdia, že so zatváraním prevádzok nesúhlasia.

Názov politológa

Politológ Tomáš Koziak vidí situáciu jasne. Vinné sú podľa neho obe strany, no neprispieva tomu ani napätá situácia s koronavírusom. „Igor Matovič komunikuje veci s príliš horúcou hlavou, na čo sme koniec koncov aj zvyknutí. Musím povedať, že vina padá aj na SaS, keď sa hádajú pomocou sociálnych sietí. Takáto komunikácia je nedôstojná pre pána Matoviča aj pána Sulíka,“povedal nám.



Rozpadu koalície alebo odchodu SaS z nej sa však nebojí. „Koalícia určite nepadne, a to z viacerých dôvodov. Vládnu vyše pol roka a majú v rukách moc. Treba povedať, že moc je tá najsilnejšia motivácia, aby koalície držali pohromade. Ak by sa mali rozpadnúť, viem si predstaviť, že by to bolo pred voľbami,“dodal s dôvetkom, že pri ich vzájomnej komunikácii je najväčší problém to, ako ju vníma verejnosť. Navyše pre samotného Sulíka by bol odchod z koalície alebo dokonca jej rozpad podľa odbornícka veľmi zlý. „V budúcnosti by bolo pre potenciálnych koaličných partnerov veľmi ťažké uveriť, že práve on je tá správna voľba pre budúcu spoluprácu ,“zakončil.