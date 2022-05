Rozpor medzi lídrami SaS a OĽANO, ktorí si už niekoľko týždňov posielajú tvrdé odkazy, neutícha! Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík nesúhlasí s protiinflačným balíkom a plánuje vetovať s tým spojené zvyšovanie daní.

Igor Matovič v utorok (17.5.) predložil návrh ohľadom dane z ruskej ropy. Rafinéria Slovnaft by na základe toho mala platiť mimoriadnu daň z nákupu ruskej ropy, ktorú spracuje na Slovensku. Do štátneho rozpočtu by to podľa Matoviča malo prispieť sumou približne 280 až 290 miliónov eur ročne. Práve nový návrh z dielne ministerstva financií sa stal v stredu predmetom sporov pred rokovaním vlády, kvôli ktorému nastala medzi politikmi ostrá výmena názorov!

Minister hospodárstva Sulík už pred začiatkom rokovania vlády uviedol, že v prípade návrhu ministra financií ohľadom novej dane z ruskej ropy si SaS určite uplatní veto. Sulík s ďalšími ministrami SaS - Máriou Kolíkovou, Branislavom Gröhlingom a Ivanom Korčokom vytýkali, že návrh Igora Matoviča dostali v utorok večer, preto to ešte nemajú celé naštudované. „Budeme vetovať nové dane, a zvýšenie daní, to je naša červená čiara, to sme voličom pred voľbami sľúbili,“ vyhlásil šéf liberálov v súvislosti s návrhom zavedenia dane z ruskej ropy. „Pokladám takmer za isté, že v plnom rozsahu ako sa zavedie táto daň, zaplatia to ľudia cez vyššie ceny nafty a benzínu, ktoré sú už dnes rekordne vysoké," tvrdí Sulík.

„Je to taká hrubosť a znásilnenie legislatívneho procesu, že nemám slov," povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "K súdnej mape sme mali dva roky vyjednávaní, paragrafové znenie niekoľko týždňov vopred, a tu dostaneme návrh krátko pred vládou s dopadmi, ktoré sú neakceptovateľné, aby sme ich vôbec schvaľovali," vyhlásila. "Je to taká hrubosť voči vládnutiu, že celý právny štát sa nám rúti," šokovala Kolíková. Minister zahraničia Korčok upozornil, že takéto kroky neprispievajú k dôveru občanov vo vládu. Podotkol, že ho vyrušuje takýto spôsob vládnutia, ktorý nie je dobrý obraz pre občanov.

Minister školstva Gröhling tvrdí, že Ministerstvo školstva nevie na základe návrhu šéfa rezortu financií Matoviča zrealizovať voľnočasové poukazy. Návrh voľnočasových poukazov je podľa ministra školstva nedotiahnutý a nezmyselný. "Na základe tohto zákona bude môcť ktokoľvek učiť deti po škole čokoľvek a štát to bude financovať, keďže tam nie sú žiadne kritériá a kvalitatívne podmienky," poznamenal.

