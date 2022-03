Minister financií Igor Matovič vraj nedodržiaval jasne stanovené pravidlá, ktoré dlhodobo sám požadoval od občanov. Vyplýva to zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Kompetentní potvrdili, že sa pri expremiérovi zaoberajú viacerými podnetmi za nedodržiavanie protiepidemických opatrení.

„Keď bude mať RÚVZ Bratislava všetky skutky týkajúce sa jedného páchateľa, za ktoré je možné uložiť sankciu, riadne prešetrené a zdokumentované, pristúpi k uloženiu pokuty," povedala pre náš denník hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová. Priblížila, že podnety na šéfa OĽaNO boli podané za neprekrytie horných dýchacích ciest.

Podľa všetkého ide o prípad tlačovej besedy Igora Matoviča, ktorá sa konala 26. januára na pôde Úradu vlády. Minister nemal v interiéri nasadený respirátor, čím porušil vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva a mal ohroziť verejné zdravie. RÚVZ za takýto priestupok môže uložiť pokutu až do výšky 7 000 eur (ak bude udelená v rozkaznom konaní).

Prvý podnet na člena vlády dostali hygienici už začiatkom februára, tým sa to však neskončilo. Matovič svojím konaním zrejme nahneval hneď niekoľko Slovákov. „Úrad sa musí pri tejto osobe zaoberať viacerými podnetmi od občanov," reagoval RÚVZ na otázku o podnetoch proti Matovičovi.

So žiadosťou o reakciu sme oslovili hnutie OĽaNO, ministerstvo financií, ako aj samotného Igora Matoviča. Do uzávierky novín sme odpoveď nedostali.

Spomínaná tlačová konferencia nebola jedinou situáciou, počas ktorej sme mohli Matoviča vidieť bez prekrytia dýchacích ciest. Pred kamerami sa ukazoval bez respirátora v novembri 2021, keď verejnosti prezentoval svoju daňovú revolúciu.

Hoci od 14. marca platí nová vyhláška ÚVZ, ktorá politikom umožňuje neprekrývať tvár respirátorom či rúškom počas tlačových konferencií, a to aj v interiéri.

Igor Matovič nie je jediný politik, ktorý bol prichytený pri porušení protiepidemických opatrení. Predseda mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini (46) sa vlani počas lockdownu vybral na návštevu prevádzky s luxusnými pánskymi oblekmi.

Neskôr nočný zákaz vychádzania porušili župan Bratislavského kraja Juraj Droba (50) a poslanci Národnej rady SR Juraj Šeliga (31) a Jana Žitňanská (47), ktorých odfotili neskoro večer pri podniku v centre mesta. Dodržať všetky nariadenia hygienikov nedokázal ani poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič (44). Viackrát vycestoval do zahraničia, no po návrate na Slovensko nešiel ani raz do karantény.

Hygienici prešetrovali aj postup šéfa Smeru-SD Roberta Fica (57), ktorý v Rimavskej Sobote na jeseň zorganizoval protest a mal tým porušiť platné pravidlá covid automatu.



