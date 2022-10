Na väčšine Slovenska s výnimkou západných okresov sa v utorok ráno môže vyskytnúť hmla. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahu prvého stupňa. Platí do 10.00 h.

Meteorológovia očakávajú ojedinele výskyt hmly s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornil SHMÚ.

Výstraha sa týka celého územia Košického, Prešovského, Banskobystrického a Žilinského kraja, ako aj okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.

Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Slnečno a ojedinele hmla. Teploty 18 až 23 stupňov C. Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 10 až 5 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C. Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 10 až 6 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.



Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 17 stupňov C. Vo výške 1500 m malá oblačnosť.

Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 13 stupňov C. Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 10 stupňov Celzia. Ozón: 5% pod úrovňou dlhodobého priemeru (273 DJ).