Profesionálny inštruktori z CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY na SLOVAKIA RINGU v Orechovej Potôni vás naučia, ako zvládať krízové brzdenie na rôznych povrchoch, vyskúšate si vyhýbanie pred náhlou prekážkou. A v neposlednom rade spoznáte limity vlastného automobilu.

A pre koho je kurz určený? "Pre mladých, ktorí majú vodičák minimálne jeden a maximálne päť rokov," vysvetľuje známa drifterka a amabasádorka projektu Nina Zagozdzon, ktorá si na svojej 470 koňovej Toyote prešla školením spoločne s nami. "Dnes som skúšala možnosti svojho auta, najmä to v akých rýchlostiach som schopná prejsť zákrutami na mokrom povrchu," hovorí Nina, ktorá otvorene priznáva, že niektoré situácie ju prekvapili. "Na mokrom povrchu som dostávala veľmi nedotáčavé šmyky už pri štyridsať kilometrovej rýchlosti. Každý by to mal na svojom aute vyskúšať a zistiť, kde sú jeho skutočné limity."

Kurz úspešne sbsolvovala aj herečka Zuzana Vačková (54), ktorá nie je žiadnou začiatočníčkou. "Vodičák mám od osemnástich a hoci nehody často nezažívam, jednu som zažila myslím práve v čase, ani nie päť rokov od jeho obdržania," priznala. A hoci v minulosti už absolvovala aj školu šmyku, tentokrát sa jej podarilo predovšetkým spoznať vlastnosti svojho súčasného tátoša. "Ešte stále som trochu rozochvelá, keďže nie je ľahké krízovo brzdiť a točiť volantom. No je perfektné vyskúšať si to takto na nečisto," pochvaľovala si kurz herečka. "Vyhýbať sa na šmykľavej ploche prekážke, ktorá vám nečakane vôjde do cesty je niečo, na čo by som sa mohla pripravovať aj denno-denne," uzavrela.

Čerstvým vodičkám a vodičom, ktorí majú vodičský preukaz aspoň 12 mesiacov či o pár rokov dlhšie, tak ponúka Toyota a skúsení inštruktori zadarmo svoje know-how aj dlhoročné skúsenosti. V spolupráci s Toyotou plánujú tento rok preškoliť zhruba 250 záujemcov. Pričom najväčšiu šancu absolvovať kurz a získať skúsenosť na nezaplatenie budú mať tí, ktorí sa prihlásia medzi prvými. Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránkach TOYOTA. A konkrétne kritériá na absolvovanie kurzu sú prehľadne zoradené aj v našej galérii.

KRITÉRIÁ PRE ABSOLVOVANIE KURZU NÁJDETE V GALÉRII