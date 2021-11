Bezpečnosť na cestách by sa mala zlepšiť. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo novelu zákona z dielne koaličných poslancov o cestnej premávke.

Prioritným cieľom novely je jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Konkrétne ide o predbiehanie cyklistov, ale aj chodcov či užívateľov kolobežiek. "V novele zákona definujeme, ako má vyzerať bezpečnostné predchádzanie, pričom vodič automobilu musí zachovávať dostatočný bočný odstup, ktorý je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu (km/h) a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti. Veríme, že táto malá zmena pomôže k vyššej bezpečnosti na cestách," uviedol poslanec Radovan Sloboda (SaS).

Vianočná PLUSMÁNIA Zdroj: archív

Podľa poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) je dôležité, aby vodič pri predbiehaní prihliadal najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky, čo sú základné parametre dodržania bezpečnosti. V súvislosti so zmenami pri predbiehaní vodičov malých motocyklov, cyklistov a chodcov sa tiež navrhuje upraviť pravidlá šoférov aj voči vodičom samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek s pomocným motorčekom. "Je to rozšírenie zákona aj o týchto účastníkov cestnej premávky, ktorých doteraz cestný zákon nepoznal. Zároveň navrhujeme, aby účinnosť zákona bola daná od 1. marca 2022, pričom veríme, že nájdeme širokú podporu nielen v parlamente, ale aj medzi občianskou spoločnosťou, ktorej záleží na bezpečnosti našich cyklistov," doplnila poslankyňa Romana Tabák (OĽANO).

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh, ktorý rozširuje okruh osôb, ktorým sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel. Informácie z evidencie vozidiel sa budú poskytovať aj advokátom. Advokát tak bude môcť získať informácie z evidencie vozidiel, ktoré potrebuje práve a výlučne v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Ďiaľničný úsek - ilustračný záber Zdroj: Lukáš Grinaj

Ďalej bol schválený ďalší pozmeňujúci návrh, v rámci ktorého sa k základným povinnostiam vodiča pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu. Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie. Okrem toho sa navrhuje umožniť cyklistovi nedodržiavať striktne povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky. Jasne sa ustanovuje aj prednosť každého, kto ide priamo, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Prednosť sa týka aj cyklistu idúceho súbežne s hlavnou cestou, zväčša po priechode pre cyklistov. Rozširuje sa aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre.

Predkladatelia navrhli umožniť jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba len na cestičke pre cyklistov o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Okrem toho sa dopĺňa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. Ďalej sa navrhuje doplniť medzi osobitné oblasti z hľadiska pravidiel cestnej premávky aj bicyklovú cestu. Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej "auto je hosť". Vjazd motorových vozidiel do tejto cesty je prípustný len vtedy, ak to umožní dodatková tabuľa, a aj vtedy majú cyklisti vždy prednosť.