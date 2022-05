Zrýchľovanie inflácie by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch a kulminovať by mohlo v lete. Ročná inflácia by sa v takom prípade mohla pohybovať na úrovni okolo desiatich percent, no existujú obavy aj z vyššieho rastu cien, predpokladajú ekonomickí analytici.

Aktuálne zdražovanie je dôsledkom zvyšovania cien ropy, energií a mnohých kľúčových agrokomodít na svetových trhoch. "Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás dvojciferná a prekročí hranicu 12 %. Zároveň predpokladáme, že priemerná inflácia za celý tento rok sa bude hýbať v rozmedzí deväť až desať percent" priblížila analytička 365.bank Jana Glasová.

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák si myslí, že inflácia by mala kulminovať v úvode leta. "Následne by silný bázicky efekt z druhej polovice minulého roka mal predsa len štatisticky brzdiť ďalšie zrýchľovanie medziročnej inflácie," avizoval. Zmierňovanie rastu cien však bude podľa neho najskôr len veľmi pozvoľné. Ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín aj sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie.

Aprílovú infláciu podporovali okrem palív a účtov za energie aj ďalej rastúce ceny potravín. Tie boli podľa Koršňáka zodpovedné až za tretinu medzimesačnej a viac ako pätinu medziročnej inflácie. V porovnaní s marcom sa ich cena v priemere zvýšila o ďalších 2,6 % a dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 12 % až na 14,3 %. "Jedinou potravinovou komoditou, ktorá v apríli jemne zlacnela, bolo ovocie, a to o 0,9 %," spresnil analytik.

