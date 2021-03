Vládna kríza na Slovensku eskaluje už niekoľko týždňov. Tentokrát si vybrala ďalšiu obeť - rokovanie parlamentu. Predseda Národnej rady Boris Kollár to oznámil na začiatku utorkovej schôdze.

Marcová schôdza parlamentu sa, nečakane predĺžila. "Prerušujem rokovanie schôdze Národnej rady do utorka 30. marca," oznámil Kollár v jej úvode. Ako neskôr ozrejmil, dôvodom je vládna kríza a jej dopady na chod štátu. Nasledujúci týždeň má rokovanie pokračovať podľa programu.

Na Kollárov oznam zareagoval šéf Smeru Robert Fico. "Ak dovolíte, predsa len si uvedomme, že poslanci z iných častí Slovenska museli prísť. Domnievam sa, že by sa patrilo aspoň nejaké vysvetlenie," opýtal sa s dodatkom, nech mu prezradí nejaké klebety. "Prerušil som schôdzu kvôli tomu, aby som cirkus z vlády nepresunul do parlamentu. Chyba je na našej strane, musíme to upratať alebo sa slušne rozísť," vysvetlil Kollár. Dodal, že poslancov o jeho dnešnom pláne informoval vopred.

Vládna kríza na Slovensku eskaluje už tri týždne, spustil ju nákup ruskej vakcíny Sputnik V. V jej dôsledku podal demisiu minister zravotníctva Marek Krajčí, minister práce Milan Krajniak a minister hospodárstva Richard Sulík. Strany Za ľudí a SaS požadujú odstúpenie premiéra Igora Matoviča. Ten súhlasil, no podmienil ho odstúpením viacerých členov vlády aj Národnej rady. Lídri koalície o konečných podmienkach naďalej rokujú.