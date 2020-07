Medzi zúčastnenými politikmi nebude chývať predseda vlády Igor Matovič, predseda parlamentu Boris Kollár no ani niektorí ministri či členovia parlamentu. Ich spoločné vyhlásenie môžete s nami sledovať NAŽIVO.

Vládna koalícia rozdá 500 miliónov eur na podporu detí, rodín, študentov a ZŤP. "Aj takýmto spôsobom chceme dokázať, že ako koalícia sme to pred voľbami mysleli vážne, keď sme hovorili o tom, že nedovolíme rušiť sociálne opatrenia a budeme robiť sociálnu politiku skutočne adresne," povedal v úvode Matovič. Pred voľbami podľa neho nikto z prítomných nečakal, že Slovensko tak rýchlo padne do najväčšej ekonomickej krízy od 2. svetovej vojny.

"Chcem podať pomocnú ruku tým, ktorí sú na tom najhoršie,"pokračoval premiér s tým, že tak ako vláda pomáha firmám, aby nemuseli prepúšťať, pripravila opatrenia aj pre najzraniteľnejšiu skupinu občanov. Podľa Matoviča sa do týchto opatrení premietli aj niektoré z 11 opatrení, ktoré predstavil Matovič pred voľbami. Ide o materské príspevky a MHD, vlaky a autobusy zadarmo pre deti, študentov, ZŤP a dôchodcov. "Tieto dva body sa dnes premietli do programového vyhlásenia vlády a premietajú sa aj do verejného záväzku, ktorý vám dnes predstavíme,"doplnil.

Od januára budú mať tehotné matky od 4. mesiaca tehotenstva, ak študujú alebo majú nárok na materské, dostávať každý mesiac príspevok vo výške 200 eur až do času, keď budú mať nárok na materské. "Tieto dve opatrenia sú vo výške približne 160 miliónov eur,"objasnil Matovič.

Vláda sa rozhodla zrušiť aj doplatky za lieky pre dôchodcov a detí do 6 rokov. Predseda parlamentu Boris Kollár to ohlásil ako jeden z predvolebných sľubov, s ktorými jeho strana šla do volieb. "Hnutie Sme rodina, tak ako v minulosti, aj v budúcnosti bude garantom, že sa bude myslieť aj na tých najzraniteľnejších,"dodal Kollár. Minister práce Milan Krajniak doplnil, že vláda tento rok vyplatí aj 13. dôchodok, o ktorom sa predchádzajúce týždne viedli dlhé debaty.

Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do 15 rokov. Doteraz sa tento bonus vyplácal na deti do 6 rokov. "Svoje sľuby chceme plniť nie mesiac pred voľbami, keď si bývalá vláda kupovala hlasy ľudí falošnými sľubami, ale už štyri mesiace po voľbách,"dodala Remišová. Ako dodal minister hospodárstva Richard Sulík, tento daňový bonus nahradí obedy pre deti zadarmo.

