Slovensko je už v ďalšom lockdowne. Myslíte si, že sa počas neho bude riziko domáceho násilia zvyšovať?

- Riziko domáceho násilia sa väčšinou zvyšuje v situáciách, keď sú ľudia vo zvýšenej miere doma, bez možnosti úniku a ventilácie iným spôsobom. I keď na druhej strane neviem povedať, do akej miery sa bude zvyšovať domáce násilie napríklad v rodinách, kde je na bežnom poriadku aj bez toho, aby bol lockdown. Istým spôsobom je tu hrozba, že môže eskalovať intenzita násilia, ale aj jeho rafinovanosť, napr. pri psychickom násilí.

Existuje dáky súbor pomocných opatrení? Ako má osoba, ktorej sa to týka, reagovať?



- Osoba, ktorá je ohrozená násilím, by si mala nájsť niekoho vo svojom okolí, komu dôveruje a tomu sa zveriť s tým, čo prežíva, prípadne sa dohodnúť na nejakom znamení, pomocou ktorého by tejto osobe dala najavo, že je v ohrození. Tak isto je dobre sa spojiť s nejakou organizáciou, ktorá pomáha obetiam domáceho a partnerského násilia a s nimi si dohodnúť možnosti, postup, prípadne odchod do bezpečia, ak by sa cítila ohrozená.

Mali by ste pre obete domáceho násilia dáke rady pred blížiacim sa lockdownom a sviatkami?

- Je dôležité túto situáciu začať riešiť. Bolo by dobre nedať to zájsť až do extrému a treba si uvedomiť, že pokiaľ je rozbehnutý kruh partnerského a domáceho násilia, je veľmi nepravdepodobné, že sa to samo od seba skončí. Že sa agresor jedného dňa zobudí a uvedomí si, ako tej partnerke ubližuje a vstúpi si do svedomia a prestane „to“ robiť. Táto možnosť je nepravdepodobná a jediný, kto drží v rukách moc s tým niečo urobiť, je obeť. Je dôležité, aby sa žena prestala hanbiť, cítiť sa vinná za to, čo sa jej deje a bez ohľadu na „čaro Vianoc“ zdvihnúť telefón a požiadať o pomoc. Vždy je na druhej strane niekto, kto je ochotný počúvať a podať pomocnú ruku.

Ešte aj dnes sa stretávame so stereotypom, že žena sa správala tak, že si facku zaslúžila. Je facka niekedy „zaslúžená”?

- Určite nie, nikdy. Takéto tvrdenia sú dané spoločenskými stereotypmi a výchovou. S tým sa deti stretávajú od malička. Sú to názory typu, že muž je ten, ktorý si má v rodine urobiť poriadok a keď to nevie, tak je v ňom problém. Čo to však znamená? Má ho žena poslúchať? Má robiť všetko, čo chce a on je ten, čo o všetkom rozhoduje?

Dievčatá zase neraz počúvajú, že sa musia dobre vydať, aby sa o nich muž postaral. Práve tieto tvrdenia formujú náš postoj v budúcnosti. Ak si následne žena prináša do spoločného života, že to takto nemá a má svoje vlastné predstavy o fungovaní vzťahu, nemusí sa to stretnúť s pochopením partnera, ale aj okolia. Takáto situácia môže následne viesť ku konfliktom, prípadne aj k násiliu.

Spomenuli ste, že deti sa s určitými modelmi stretávajú od malička. Vedeli by ste to špecifikovať?



- Vezmime si príklad. Dieťa udrie druhé dieťa a rodič ho za to potrestá bitkou. Aké dávam dieťaťu posolstvo? To, že silnejší jedinec môže biť slabšieho jedinca. Tolerancia k násiliu a názory, že jedna facka neublíži, škodia rovnako ako sexistické vtipy a poznámky. Je dôležité, aby sa na verejnosti nebagatelizovalo akékoľvek sexistické správanie, ale ani nebagatelizovali akékoľvek náznaky násilia.

Je niečo, vďaka čomu môžeme násilníka odhaliť predtým, než príde manželstvo a deti? Sú signály, na ktoré by si žena mala dať pozor?

- Signály sú vždy, ale ženy ich neraz nechcú vidieť alebo vôbec netušia, že to sú signály budúcich problémov. Signály sú často rozporuplné, lebo správanie je často také, čo žena považuje za prejavy lásky a nie snahu muža o kontrolu a vlastníctvo.

Prípadne ak im aj napadne, že niektoré veci nemusia byť úplne v poriadku, tak neraz veria, že po svadbe sa to zlepší. Nezlepší. Treba si všímať správanie muža, agresor potrebuje mať nad všetkým kontrolu, prejavy nesúhlasu alebo iného názoru v ňom vyvolávajú hnev, hľadá chyby v okolí a zodpovednosť za svoje zlyhania pripisuje vonkajšiemu svetu. Ak partnerka nezačne dávať hranice hneď na začiatku, takýto partner žene postupne bráni, aby žila svoj vlastný život, postupne ju izoluje od okolia aj rodiny.

Čím sa najmarkantnejšie prejavuje tento typ mužov?



- Muži, ktorí sú potenciálni agresori, sa chcú so ženou rýchlo zblížiť a ide často o prehnané až rozprávkové prejavy lásky. V snahe získať ženu sú mimoriadne vytrvalí a dlhodobo sa vedia pretvarovať. Je pre nich dôležité, aby partnerka nezistila, akí reálne sú. Ak sa snažia získať ženu, ktorú v detstve rodičia zhadzovali a nedávali jej dostatok podpory a uznania, prípadne lásky, tak takáto žena môže byť pre agresora ľahšou korisťou, pretože je vyhladovaná po láske a potvrdení, po ktorých túži.

Signálom je však aj to, že takíto muži neustále hľadajú vinu vo svojom okolí a nikdy si nepriznajú chybu. Rovnako sa treba zamerať aj na extrémne výbuchy zlosti pri každej maličkosti. Takíto muži často ženu ponižujú, zhadzujú a zo všetkého ju vinia. Tých signálov je veľa a treba ich brať do úvahy a neraz počúvať svoju intuíciu.

Čo obete domáceho násilia spája?

- V násilnom vzťahu je vždy dominantný muž, ktorý si nad ženou uplatňuje svoju silu a moc. Určite nie je v poriadku, ak má jeden vo vzťahu sústavne navrch a toho druhého utláča, o všetkom rozhoduje a partnerke nedáva priestor na vlastný názor a život. Násilník žene často nedáva žiadne finančné prostriedky, niekedy jej siahne dokonca aj na materskú alebo žena musí len z materskej živiť nielen seba a dieťa, ale aj agresora. Môže jej brániť pracovať, stretávať sa s rodinou, priateľmi. Neraz dochádza aj k sexuálnemu násiliu.

Vy sa venujete násiliu na ženách už 12 rokov. Mení sa situácia k lepšiemu?

- Určite scitlivela diskusia o tejto téme, hoci stále je ešte na čom pracovať. Napríklad financovanie sa zlepšilo minimálne. Stále bojujeme s nesystémovými riešeniami a s tým, že tímy odborníkov nemáme z čoho platiť a financovanie látame projektmi. Pritom je dôležité, aby v organizáciách pracovali odborníci a odborníčky, ktorí reálne môžu pomôcť, a tých treba zaplatiť. Nemôžeme si dovoliť zamestnávať len ľudí, ktorí sú ochotní pracovať za minimálnu mzdu a odbornosť v tom prípade ide bokom. Pretože len s profesionálmi sa dokážeme o klientky adekvátne postarať a poskytnúť im všetku pomoc, ktorú potrebujú.

Veľký problém je aj malá miera dokázateľnosti domáceho násilia, ale aj sexuálneho násilia. Ak by som zhodnotila posun, tak v tomto posun nie je markantný a žena stále ťahá za kratší koniec. Stále je spochybňovaná, či si to nevymyslela, či nechce muža obrať o deti a peniaze. Stretávam sa aj s tým, že rozhodnutie súdu je v dvoch veľmi podobných prípadoch diametrálne odlišné. Ženy často nevidia šancu na spravodlivosť a agresor sa za mreže nedostane, poprípade dostane deti do striedavej starostlivosti.

Je aj iné riešenie než odchod od násilníka?



- Nie, nie je tam iné riešenie. Ak muž ženu napríklad udrie, tak prekročil pomyselnú hranicu a podriadil sa impulzu, ktorý dovtedy kontroloval. Ak žena odíde, tak agresor robí väčšinou všetko pre to, aby ju získal nazad. Nosí kvety, sľubuje, správa sa ako na začiatku vzťahu, Tomuto sa hovorí fáza medových týždňov, ktorá sa však postupom času skracuje, vytráca až zmizne.

Ak žena po druhej bitke muža neopustí, tak nastane bod zlomu a o tom, akým smerom sa vzťah bude vyvíjať, je rozhodnuté. Násilie môže mať, samozrejme, aj psychickú podobu a na duševnom zdraví zanecháva rovnaké stopy. Agresora s veľkou pravdepodobnosťou nezmení terapia, pretože jeho motivácia na zmenu je väčšinou len tá, aby partnerka neodišla od neho.

Do akej situácie sa dostane žena potom, čo muža opustí?



- Ako vieme, tak ženy sú vo všeobecnosti znevýhodňované v mnohých ohľadoch. V prípadoch násilia je to v prvom rade žena, ktorá odchádza z bytu aj s deťmi. Nemáme nájomné byty, ak, tak v minimálnom počte, takže často mieri do krízového centra alebo do komerčného nájmu, ktorý si však väčšina nemôže dovoliť. Odchodom sa jej zásadne zhorší finančná situácia, pretože žena s deťmi má ešte stále problém sa adekvátne zamestnať.

Ak nemá pomoc rodiny, tak mať malé deti znamená byť často na OČR-kách. Žena samoživiteľka musí vodiť deti do školy, následne ich vyzdvihnúť. Tým však musí chodiť do práce na 9. a odchádzať okolo 16. To však nie je v každom zamestnaní možné. Ženy často nemajú časovo šancu ani navštevovať psychologické sedenia, hoci by ich potrebovali, no jednoducho nemajú kedy. Bohužiaľ, v tomto štát na ženy stále nemyslí a sociálna pomoc bola vždy na konci záujmu, resp. tak nelogicky nastavená, že vlastne nie je pomocou.

Pretože je to spôsobené tým, že ako spoločnosť sme nastavení v pomere cena/výkon a to, že byť rozvedená alebo priznať si, že ma partner bije alebo trápi, je „hanba”? Že ste zlyhali pri výbere partnera?



- Určite to zohráva svoju rolu v istej societe, ale do akej miery, to asi nebudem vedieť povedať. V prípade klientok býva častý argument, že nechcú rozbiť rodinu, že sa hanbia, boja, nemajú východisko kam a za čo. Môže byť ťažké priznať, že okolie, ktoré ju pred partnerom varovalo, malo pravdu. Mnohé sa boja pomsty agresora, toho, že im vezme deti. Mnohé ženy nechcú rozvrátiť rodinu a nedopriať deťom otca.

Sú násilníci, ktorí nie sú agresívni k deťom, hoci s nimi nemajú trpezlivosť a starostlivosť o deti je kompletne na žene. Deti aj deklarujú s otcom agresorom relatívne „dobrý vzťah“. Pritom si však ženy neuvedomujú, že ak deti vyrastajú v takomto prostredí, tak sa aj z nich tak isto stávajú obete domáceho násilia alebo sa stanú agresormi, jednoducho takého rodinné fungovanie sa podpíše na ich psychike. Chcela by som apelovať, aby sa ženy nesnažili udržiavať víziu falošnej predstavy o dokonalej rodine. Takáto rodina totiž nie je ani dokonalá, ani zdravá.

Ako sa dá takejto žene pomôcť?

- Tých možností je niekoľko. Ak registrujeme, že zo susedného bytu sa často ozýva krik a plač, tak môžeme s tou ženou prehovoriť v momente, keď je osamote. Ponúknuť jej, že sa môže prísť porozprávať alebo sa skryť. Môžeme jej ponúknuť pomoc, telefónne číslo na krízové centrum, ale často jej pomôže predovšetkým útecha a rozhovor. Obeť domáceho násilia často potrebuje niekoho, komu môže dôverovať.

Zlepšuje sa v tomto ohľade prístup polície?

- Čiastočne. Napriek mnohým školeniam sa ešte stále stane, že príde policajt, ale aj policajtka a dajú úplne nevhodnú otázku typu: „To sa vám páči, keď vás takto bije? Prečo od neho neodídete?” V takom prípade sa obeť opäť stiahne do seba, uzavrie sa a ďalší raz už políciu nezavolá. Ale sú aj mnohí policajti, ktorí sa snažia pomôcť, ako vedia a sú veľmi nápomocní pri riešení.

Ako sa situácia zmenila v čase pandémie?

- Odkedy sa spustila linka pre ženy zažívajúce násilie, tak naše centrum prestalo prevádzkovať nonstop linku a naša linka funguje de facto v pracovnom čase do 18. Takže neviem vyhodnotiť záujem o mimopracovný kontakt. Ženy však s násilníkmi zostali uväznené doma a nie vždy môžu telefonovať. Momentálne to zdanlivo pôsobí, že je situácia pokojnejšia, ale u nás bude nárast potom, čo sa veci vrátia do normálu. Ženy nám totiž teraz často volajú tajne, keď idú na nákup alebo sú vonku s deťmi. Psychické traumy sa však ozývajú aj neskôr. Zaregistrovali sme však zvýšený záujem práve tretích strán a ľudia sa začali o dianie okolo seba viac zaujímať a pýtajú sa, čo môžu robiť.