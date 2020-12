Úrad vlády pritom sľubuje, že nové pravidlá pre verejné obstarávanie bude nielen rýchlejšie, ale aj transparentnejšie. "To sú pozitívne výsledky zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré chce zaviezť aktuálna novela zákona. Tú dnes predstavil podpredseda vlády Štefan Holý a zároveň ju zverejnil na medzirezortné pripomienkové konanie na portáli Slovlex," uviedol Úrad vlády vo svojej tlačovej správe.

Podľa Úradu vlády vníma predseda vlády Igor Matovič súčasný postup ako pomalýs mnohými prekážkami. Môže za to podľa neho predchádzajúca vládna strana Smer-SD. „Bohužiaľ, realita bola taká, že sa kradlo a boli problémy. Viedlo to k tomu, že sa zaviedlo mnoho sprísnení a verejné obstarávania začali byť aj pri podlimitných zákazkách komplikované a zdĺhavé. My kontrolu neoslabujeme, iba proces výrazne zrýchľujeme a zlepšujeme. Beda však tým, ktorí by chceli podvádzať. Verejná kontrola bude silnejšia než kedykoľvek predtým a na rozdiel od minulosti má polícia rozviazané ruky. Tí, ktorí by chceli podvádzať, na to doplatia a už sa neschovajú," stálo v tlačovej správe.

„Pozreli sme sa na dĺžku verejného obstarávania v hodnote nad 20 miliónov eur, ktoré dnes trvá priemerne 695 dní, po novom by sa tento čas skrátil už len na 275 dní. Nový systém verejného obstarávania bude v súlade s európskymi smernicami a zjednodušuje sa aj systém námietkových konaní," uviedol podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý.

Aké zlepšenia sľubujú?

Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zvýšenie transparentnosti aj skrátenie procesu verejného obstarávania

Okrem výrazného zrýchlenia procesov prinesie aj zmenu v revíznych postupoch – o námietkach by mal po novom rozhodovať súd

Úrad pre verejné obstarávanie má byť naďalej ústredným orgánom s kontrolnou a sankčnou činnosťou

Realita však nie je taká ružová...

S vicepremiérom z Kollárovej Sme rodina Štefanom Holým sa už dlhší čas naťahuje aj Úrad pre verejné obstarávanie, ale aj tretí sektor. Problém s avizovanými zmenami má jeho predseda Miroslav Hlivák, ktorý upozorňuje, že novela vicepremiéra Štefana Holého vnáša do verejných nákupov chaos a je v nej viacero sporných bodov.

„Dnes pán vicepremiér Štefan Holý predložil novelu, ktorá postupne začína demontovať ÚVO, ktorý stráži verejné peniaze tak, ako to poznáte dnes. Podľa dnes zverejneného textu novely sa totiž tento plán zrealizuje v nasledujúcich dňoch, keďže bola avizovaná snaha predložiť zmeny ďalších zákonov," povedal Hlivák pre náš enník Plus JEDEN DEŇ.