Nové opatrenia, ktoré majú pomôcť preťaženým nemocniciam a motivovať k očkovaniu proti COVID-19, má v stredu prerokovať vláda. Avizovali to v utorok viacerí predstavitelia koalície s tým, že potvrdili predbežnú dohodu z koaličnej rady. Neprezradili však, či pôjde o tvrdý lockdown alebo iba sprísnenie súčasných opatrení bez úplného uzavretia krajiny. Definitívne rozhodnutie bude zrejmé až po dnešnom rokovaní vlády.

Sledujte s nami príchody členov vlády na rokovanie vlády NAŽIVO...

Medzitým unikli z prostredia vládnej koalície tajné informácie, ktoré hovoria o tom, že by mal údajne byť na Slovensku opätovne vyhlásený núdzový stav! Obmedzenie by sa údajne malo vzťahovať na slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, pričom obmedzenie končí uplynutím 15. decembra 2021. Lockdown by teda trval až tri týždne. Vyhlásenie núdzového stavu pripustil aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ako vysvetlil, je nevyhnutný pre zavedenie prípadného večerného zákazu vychádzania.

"Alternatíva bez lockdownu už reálne neexistuje," uviedol pre novinárov minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). "Ak chceme byť zodpovední, tak máme iba jednu možnosť, všetko ostatné je populizmus," skonštatoval. "Je mi to ľúto, nie som z toho nadšený a nikto z toho nie je nadšený, ale ide o zodpovednosť," uviedol v súvislosti s novými opatreniami. Ako ale dodal, vie si predstaviť nejaké výnimky len pre očkovaných.

Minister obrany deklaroval, že na vláde bude hlasovať za návrh pandemických opatrení z dielne ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽANO). "Ťažko hovoriť, čo vláda schváli, rokuje sa a rokovalo sa. Slovom dnešného dňa je zodpovednosť, respektíve zodpovednosť verzus populizmus. Verím, že zodpovednosť zvíťazí," podotkol Naď.

„Strana Za ľudí vždy pri opatreniach presadzuje jednu základnú vec, a to aby každé prijaté opatrenie bolo zároveň motiváciou k očkovaniu“ uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že bez očkovania sa podľa jej slov situácia nevyrieši. „Za ľudí presadzovala opatrenia, ktoré podporia motiváciu k očkovaniu, zároveň znamenajú aj zvýhodnenie očkovaných,“ zdôraznila Remišová. Tvrdí, že z pandémie nás vytrhne jedine očkovanie. „Na tom je celospoločenský konsenzus, že školy by sa mali zatvárať posledné a otvárať prvé,“ uviedla ministerka s tým, že bude vždy presadzovať, aby školy ostali otvorené. Podľa jej slov žiaci sa nedajú vykompenzovať tým, že sa im dajú finančné kompenzácie.

Remišová si myslí, že Slovensko potrebuje účinné a rozumné opatrenia. "Nemôžeme dnes ľuďom klamať a tváriť sa, že lockdown je riešenie a zabráni utrpeniu v nemocniciach alebo zabráni obetiam. Lockdown obete a utrpenie iba odsúva o niekoľko mesiacov. Jeho jediným cieľom je uľahčiť momentálnu situáciu preťaženým nemocniciam. No tí ľudia, ktorí nie sú chránení očkovaním sa skôr, či neskôr s vírusom stretnú a riskujú, že skončia v ťažkom stave v nemocnici. Toto je dôležité ľuďom, ktorí nie sú chránení očkovaním pravdivo povedať: lockdown ich neochráni a kvôli lockdownu pandémia nezmizne," napísala Remišová na sociálnej sieti. "Keďže nechceme riešiť stále sa opakujúce vlny pandémie, potrebujeme systematické riešenie a tým je očkovanie," dodala.

O výnimkách pre očkovaných ľudí sa podľa šéfky rezortu spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) rozprávajú už dlho. Podotkla, že obmedzenie vstupu do niektorých zariadení po zistení stavu osoby je v súlade v ústavou. "Ak berieme do úvahy aj informácie zo Svetovej zdravotníckej organizácie, že ľudia, ktorí sú očkovaní, menej šíria vírus, tak je v poriadku, ak na to budeme objektívne prihliadať v rámci právnej úpravy," povedala Kolíková.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) pred rokovaním uviedol, že podporí akékoľvek opatrenia, ktoré budú chrániť zdravie, životy a minimalizovať ekonomické škody.

Podľa lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho koalícia odmietla ich riešenia pre ľudí. "Koalícia nás často obviňuje z nekorektnej politiky počas pandémie. Je zrejmá snaha prekryť ich zlyhania v boji s covidom. HLAS - sociálna demokracia ponúkol k plánovanému vyhláseniu lockdownu ekonomické riešenia pre ľudí. Žiaľ, arogantná koalícia ich v parlamente nepodporila a tým jasne ukázala, že im na ľuďoch nezáleží a reči o spolupráci v boji s pandémiou sú iba prázdne gestá,"napísal Pellegrini na sociálnej sieti.

Čaputová: Prehrávame boj s covidom

Situácia v slovenských nemocniciach je kvôli koronavírusu viac ako vážna. Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok navštívila covidové oddelenie v Nemocnici Ružinov v Bratislave. V jej emotívnom príhovore pred budovou nemocnice odzneli naozaj vážne slová.

„Prehrávame boj s Covidom. Sme najhorší na svete v počte nakazených ľudí na 1 milión obyvateľov. Čo viac treba vidieť, ako preplnené nemocnice a ľudí, ktorí zomierajú na pľúcnej ventilácii, a väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnícky personál, ako ľudí, ktorí zomierajú s inými diagnózami, pretože sa na nich kapacitne nedostane. Čo viac ešte potrebujeme počuť, ako že sme svojím prístupom najhorší na svete?“ uviedla Čaputová s tým, že tieto fakty sú pre ňu absolútne alarmujúce. "To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy, prestať tliachať o covide a počúvať odborníkov," odkázala verejnosti.

