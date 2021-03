Ministerku investícií a šéfku strany Za ľudí Veroniku Remišovu (44) mrzí, že pre neobvyklý nákup Sputnika V opúšťa koalíciu a jej stranu Tomáš Valášek (48). „Rozumiem jeho frustrácii a chápem, že ho to už nebaví. Bolo absolútne nevhodné a nedôstojné, ako vakcínu premiér Matovič nakúpil a vítal,“ povedala Remišová s tým, že ak by Sputnik V prešiel registráciou, s jej použitím na očkovanie by problém nemala.

Remišová je zo situácie v koalícii podľa vlastných slov znechutená a sklamaná. „Na jednej strane vidíme zlyhania v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii, ktorá odsúva starých, a na druhej strane je reálne riziko rozpadu vládnej koalície a návrat Fica s Pellegrinim,“ povedala Remišová s tým, že v strane musia prijať zásadné rozhodnutie a aj preto zvolali predsedníctvo.

Strana SaS rieši podobnú dilemu, a preto predseda liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík (53) zvolal republikovú radu. Sulík dokonca nevylúčil odchod SaS z koalície, no zároveň tvrdí, že s opozíciou nebude hlasovať za predčasné voľby. Aj jeho však zaskočil nákup ruskej vakcíny. „Nevedel som o nákupe. Považujem to za veľmi čudnú akciu nehodnú štýlu, akým sa má riadiť krajina,“ povedal Sulík pre televíziu Markíza a dodal: „Toto je taká typická Matovičovina.“

Politológ Radoslav Štefančík (44) sa domnieva, že rozpad koalície je na spadnutie od času, keď Matovič nazval Sulíka idiotom: „Každá ďalšia kvapka plní pohár, ktorý preteká. Myslím si, že teraz dôjde na žltú kartu, ale určite to ešte nie je na odchod z koalície.“ Strana Za ľudí zase musí teraz podľa politológa riešiť hlavne svoje vlastné existenčné problémy, lebo vraj nie je isté, či by ďalšie voľby prežila. K tomuto názoru sa pridal aj politológ Tomáš Koziak: „Odchod Valáška je pre Za ľudí ranou.“ Ak ide o SaS, domnieva sa, že tá z koalície neodíde. „Musela by zostavovať ďalšiu koalíciu v novej politickej realite. Á ta je horšia než tá aktuálna.“

O rozpade koalície pochybuje aj politológ Jozef Lenč: „Definitívny koniec to nebude, pretože stále sú veci, ktoré budú časť koalície držať pokope, hoci je to najkritickejšia situácia, v akej sa koalícia nachádzala.“

