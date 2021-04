Vláda odsúhlasila VEĽKÚ ZMENU: Financovanie škôl už bude mať na starosti ministerstvo školstva

Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorú v stredu schválila vláda.