Na celý problém poukázala ako prvá Barbara Randušková, ktorú vďaka tlmočeniu do posunkového jazyka na tlačovkách premiéra Matoviča pozná azda celé Slovensko. Tá predvčerom zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti rozhorčenú správu, v ktorej verejnosť oboznámila s detailmi, prečo už ona a jej kolegovia nespolupracujú s Úradom vlády. „Začalo sa to tým, keď p. Matovič osobne povedal tlmočníkovi, aby odišiel, vraj z technických dôvodov. Doteraz Slovenský zväz nepočujúcich nedostal jasné stanovisko, prečo bol tlmočník odstránený a aký je problém a dôvod toho, že Úrad vlády tlmočníkov prestal na tlačové konferencie volať,“ napísala sympatická tlmočníčka.

Dodala, že za svoje práva plánujú protestovať, čo sa včera v dopoludňajších hodinách pred Úradom vlády aj skutočne udialo. Najšokujúcejšou informáciou však bolo, keď napísala, že tlmočníci za svoju prácu nedostali šesť mesiacov zaplatené.

Jaroslav Cehlárik, predseda Slovenského zväzu nepočujúcich, ktorý protest inicioval, tvrdí, že na ich včerajšie zhromaždenie bolo hneď niekoľko dôvodov. Prvým je právo nepočujúcich na informácie. „Pri takej vážnej situácii, akou je pandémia, by podľa môjho názoru tlmočníci mali byť zabezpečení,“ uviedol. „Pol roka systém tlmočenia fungoval, no pred dvomi týždňami tlmočenie stopli. Budeme teda žiadať jeho obnovenie,“vyhlásil počas protestu.

Slovenký zväz nepočujúcich zorganizoval pred Úradom vlády Slovenskej republiky protest Zdroj: MICHAL SMRČOK

Druhým závažným dôvodom je podľa neho už spomínaný fakt, že tlmočníkom za ich služby nezaplatili šesť mesiacov. „Snažil som sa apelovať na Úrad vlády, písal som, volal, ale vždy prišla odpoveď, že je to v procese. Teraz nám prisľúbili, že situácia by sa mala vyriešiť do konca týždňa,“ uviedol. Podľa našich informácií by malo ísť v tomto prípade o zanedbateľnú položku a síce približne 5 000 €. Situáciu sa po necelej hodine od začiatku protestu pokúsil upokojiť riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády Richard Pekar, ktorý predsedu pozval na spoločné stretnutie.

„Pán Cehlárik, nemusíte protestovať. Príďte, prosím, ku mne, aby sme si veci vyjasnili. Kedy môžete prísť? Ďakujem, Richard Pekar,“ stálo v SMS, ktorú nám Cehlárik ukázal. Poďľa vedúceho Úradu vlády Júliusa Jakaba neboli tlmočníci na nedávne tlačové konferencie prizvaní pre problémovú zmluvu. „Len čo budú mať podpísanú zmluvu, tak si dohodneme presné podmienky, kedy ich budeme využívať,“povedal.

Jakab tiež pripomenul, že tlmočníkov zdedili po predošlej vláde, kde mala byť zmluva podpísaná s ministerstvom vnútra. „Potom sa objavili aj tlačovky, ktoré nesúviseli s pandémiou, a ministerstvo vnútra nevedelo, či ich má vyplácať, tak ich nevyplácalo. Ale nemali ani zmluvu s Úradom vlády. Táto zmluva už je pripravená a čaká na podpis, pričom po jej podpísaní budeme pokračovať v spolupráci a tlmočníkov bude vyplácať priamo Úrad vlády,“ vysvetlil.

To, že by mali mať tlmočníci v minulosti zmluvu s ministerstvom vnútra, je však pre Cehlárika novinka. „Na samom začiatku sme upozornili ministerstvo vnútra, že by tam mal byť tlmočník. Zabezpečili sa teda ľudia a predostreli sme platové podmienky. Všetky potrebné údaje som ministerstvu dodal, no k podpisu samotnej zmluvy neprišlo,“ vysvetlil Cehlárik s tým, že keďže bola krízová situácia, netrvali na podpísaní zmluvy vopred. „Veci sa riešili za pochodu, no vždy, keď som chcel riešiť samotnú zmluvu, dostal som odpoveď, že je to v procese a prosili nás o trpezlivosť,“dodal.

Predstavu o tom, akú presne sumu si budú tlmočníci v novej zmluve účtovať, Cehlárik nemá, no podľa jeho názoru by to nemalo byť menej ako 25 € na hodinu. „Ide o ťažké politické témy. Tlmočník sa nevie vopred pripraviť a navyše na takúto udalosť sa nedá poslať hocikoho, musia to byť skutoční profesionáli,“ uzavrel.

