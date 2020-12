Na Slovensku by bolo dobré mať opatrenia v boji proti novému koronavírusu, ktoré do seba zapadajú a majú hlavu a pätu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Richard Sulík povedal, že si vie predstaviť lockdown v najpremorenejších okresoch.

"Rád by som videl plán, ktorý nám ukáže, ako von z krízy a ako budeme postupovať do budúcna, nie takéto ad hoc rozhodnutia od pásu,"podotkol minister. Dodal, že miera predvídateľnosti pandémie by mala byť vyššia, ako je dnes. "Takto to nefunguje dobre, vidíme to z posledných troch mesiacov,"doplnil.

Sulík poukazuje na to, že ak sa má znížiť mobilita ľudí, najmä seniorov, bolo by treba zrušiť vlaky zadarmo. Prípadné zavretie reštaurácií a terás v piatok (11. 12.) označil za cielenú likvidáciu.

Po rokovaní vlády minister hospodárstva Sulík povedal, že vláda o uznesení k tzv. lockdownu nerozhodla. Má o ňom rozhodnúť hlavný hygienik SR Ján Mikas, povedal po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Ústredný krízový štáb má poradný hlas a v prípade lockdownu rozhodne hlavný hygienik," uviedol s tým, že všetky otázky o rozhodnutí treba smerovať na Mikasa. "Nemyslím si, že toto je správne, ale hlavný hygienik rozhodne,"podotkol Sulík. Minister naznačil, že opatrenia sa zavedú veľmi skoro.