Odborári naďalej trvajú na požiadavke zvyšovania platov vrátane odmeňovania za odpracované roky. "Keď pán premiér a ministri hovoria, že sedem bodov je vyriešených, čakáme, že to bude v najbližších dňoch schválené v parlamente. To bude pre nás potvrdením, že to myslia vážne," zdôraznil šéf LOZ Peter Visolajský.

Viaceré nemocnice na Slovensku pre hromadné výpovede lekárov od decembra rušia, prípadne odkladajú plánované operácie. Pacientov na ne okrem iných neobjednáva Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Poprad či Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Vláda a lekárski odborári pokračujú v sobotu v rokovaniach na Úrade vlády SR.. Na snímke MUDr. Peter Visolajský - predseda LOZ. Zdroj: Somogyi_Tibor_

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) poslal riaditeľom nemocníc list, v ktorom im odporúča zvážiť všetky kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra. Na zabezpečenie lôžok ich žiada o preplánovanie pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť.

Pri memorande je podľa Lengvarského zatiaľ dohoda na siedmich bodoch, nevyriešenými zostávajú platy. Odborári trvajú na zvýšení miezd pre lekárov za odpracované roky. Kritizujú zámer ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) zaviesť stabilizačný príspevok pre zdravotníkov, ktorí zostanú v nemocniciach. Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že vláda neplánuje ustúpiť od návrhu na stabilizačný príspevok.