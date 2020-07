Vláda dnes rozhodne o budúcnosti podnikania, preberať bude aj umelé prerušenie tehotenstva

Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami by mohlo byť treba živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb by sa mohli dostať aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť by sa mohla prístupnosť registra konečného užívateľa výhod.