Núdzový stav sa predĺži o ďalších 30 dní. Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom online rokovaní. Núdzový stav sa mal skončiť 28. apríla.

Pandemická komisia vlády SR odporúčala vláde predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Zároveň považovala za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach, okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID automatu.

Členky vlády za stranu Za ľudí dnes vyhlásili, že pri hlasovaní o predĺžení núdzového stavu sa rozhodnú na základe názoru odborníkov v pandemickej komisii a názoru ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová s tým, že očakáva predloženie pandemického zákona, ktorý má nahradiť núdzový stav. Remišová tiež navrhovala, aby zákaz vychádzania platil od 22.00 h.

Koaličná SaS navrhovala namiesto predĺženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzový stav. Za neefektívne považuje strana plošné testovanie a zákaz vychádzania po 20.00 h.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa dnes vyjadril, že ak by existovalo lepšie riešenie ako núdzový stav, podporil by ho. Kľúčové slovo by podľa neho mal mať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.