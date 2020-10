Riešenie problematiky s autodopravcami sľúbila ešte predchádzajúca vládna garnitúra, na čo poukázal Matovič: „To, čo sľúbila vláda Petra Pellegriniho, my plníme. Až 30 miliónov eur skončí v rukách slovenských autodopravcov.“ Doplnil ho minister financií Eduard Heger: „Naši autodopravcovia sú v zahraničí, berieme ich späť.“

Podstatnou informáciou je, že vláda sa zamerala výlučne na slovenských autodopravcov a preto vraj neotvorila problematiku mýta, ale práve cestnú daň. Minister dopravy Andrej Doležal prezradil, o aké konkrétne čísla sa jedná: „Cestná daň bola u nás jedna z najvyšších v Európe. Znižujeme ju zásadným spôsobom. V niektorých prípadoch dokonca až o 70 %.“ Nové podmienky by mali platiť pre autobusy, kamióny, ťahače, návesy a nákladnéh áuté. Autodopravcom by to malé ušetriť okolo 30 miliónov ročne.

Daň bude rozdelená do kategórií podľa hmotnosti vozidla. Napríklad za dopravný prostriedok s jednou alebo dvoma nápravami s hmotnosťou do 8 ton by mala byť ročná daň 312 eur. Najvyššia daň sa bude podľa vládnych dokumentov platiť za trojnápravové vozidlo s hmotnosťou nad 40 ton. V tomto prípade zaplatí jeho majiteľ ročnú daň vo výške 2582 eur.

