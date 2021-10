Keď porušili platné nariadenia v máji poslanci Juraj Šeliga a Jana Žitňanská, vzdali sa svojich funkcií. Marián Viskupič zo strany SaS viackrát vycestoval do zahraničia, no po návrate na Slovensko nešiel ani raz do karantény. Bude rovnako ako jeho kolegovia znášať následky?

Viskupič sa pri ceste do zahraničia nezaregistroval do e-Hranice a rovnako nešiel ani do povinnej karantény. Podľa portálu tvnoviny.sk je pripravený znášať sankcie, no na odchod z funkcie to rozhodne nevidí.

„Asi som to podcenil, nezahlásil som sa do eHranice, nebol som v karanténe,“ povedal poslanec. Podľa platných pravidiel by musel Viskupič zostať v karanténe aspoň 5 dní a potom by ju mohol ukončiť negatívnym testom.

Podobný rozruch spôsobil aj poslanec Šeliga a poslankyňa Žitňanská. Pred niekoľkými mesiacmi ich odfotili, ako spolu v noci sedeli v známom podniku v bratislavskom Starom Meste. Obaja sa rozhodli niesť následky a vzdali sa svojich funkcií. Zdá sa však, že poslanec Viskupič ich následovať nemieni.