Čaputová v rozhovore pre ČT 24 odpovedala na otázky zo súkromia, ale aj z diania na domácej politickej scéne. Našla sa však otázka, ktorú zrejme prezidentka neočakávala. "Viete o tom, že vám v Česku verí podľa prieskumu CVVM viac ľudí, ako nášmu prezidentovi Milošovi Zemanovi?” opýtala sa Witovská. “Neviem o tom,”odpovedala prekvapená Čaputová.

Následne však priznala, že s českým prezidentom Zemanom majú aj niektoré rozdielne názory. “Prirodzene, máme rozdielne názory v téme klimatických zmien či v téme o aktívnej občianskej spoločnosti, z ktorej ja priamo pochádzam,” vysvetlila prezidentka. Čaputová však dodala, že si na kontakte s českým prezidentom váži vysokú mieru otvorenosti, ktorú si v komunikácii môžu dovoliť a to pri vzájomnom rešpekte.

Česká novinárka nepoľavila a Čaputovej položila ďalšiu nepríjemnú otázku. “V Českuje premiérom Andrej Babiš, ktorý je pôvodom Slovák. Viete si predstaviť, že by sa na Slovensku stal premiérom Čech?” opýtala sa. “Je to zaujímavá predstava a neviem to odhadnúť. Nie je to o jednom atribúte,”skonštatovala Čaputová s dôvetkom, že ak by daná osoba dokázala ľudí presvedčiť svojimi vlastnosťami a ľudskými kvalitami, tak “je veľmi možné, že by to nebolo diskvalifikačné kritérium”.