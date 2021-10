Okolo známeho liberálneho politika sa vždy točili krásne ženy. Presne pred dvadsiatimi rokmi si vo Washingtone povedal ÁNO so známou exmoderátorkou a šéfkou módnej televízie Gabikou Drobovou. Napriek tomu, že ich vzťah vyzeral priam idylicky, v roku 2007 sa ich cesty rozišli. Droba však neupadol do žiadnej letargie a na ženy nezanevrel. Časom sa dal dokopy so sympatickou Katkou Leškovou, s ktorou má dnes už deväťročného syna Juraja Antona. Napriek tomu, že spolu s Katarínou dodnes vychádzajú dobre, aj tento vzťah sa po piatich rokoch stal minulosťou.

Po tomto vzťahu bol síce istý čas sám, no jeho srdce si napokon získala krásna a vnadná zubná lekárka Lucia Piteková. Ich vzťah došiel do svojho cieľa zhruba po troch rokoch, no bratislavský župan podľa všetkého dlho nesmútil. Krátko po rozchode začiatkom leta sa totiž zapozeral do Miroslavy Valovičovej, ktorá je generálnou komisárkou slovenskej expozície na EXPO Dubaj. Ako sa najnovšie ukázalo, ich vzťah nabral poriadne rýchly spád. Podľa našich informácií sa pred pár dňami dvojica totiž zasnúbila na svadbe Drobovho kamaráta na Sardínii. A išlo o scénu ako z toho najromantickejšieho filmu. V momente, keď zrejme nie náhodou dopadla vyhodená kytica od nevesty do Mirkiných rúk, župan neváhal, vytiahol snubný prsteň, ktorý mal vo vrecku pripravený, a požiadal ju o ruku. V telefonickom rozhovore nám Droba samotné zásnuby síce nepotvrdil, no ani naše informácie nepoprel. Iba s humorom dodal, že ak sa bude ženiť, alebo sa mu narodí ďalšie dieťa, určite o tom budeme vedieť.

